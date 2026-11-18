El próximo domingo 22 a las 16 se convocarán cientos de bateristas en el Parque Central de Neuquén para realizar la primera edición de una iniciativa mundial, que reúne a distintos músicos neuquinos a tocar en el mismo lugar.

En esta ocasión serán bateristas, quienes pueden inscribirse para ir con su instrumento y sumarse a un concierto masivo.

Desde la Subsecretaría de Cultura, Paulina Cacciatore, expresó que las inscripciones siguen abiertas y que ya hay 280 músicos anotados para el próximo domingo. Las inscripciones cierran el jueves a las 00.

"Cuando esto arrancó, no habían pasado 24 horas y ya teníamos una postulación de 70. Así que se viene bastante complejo el evento. Más que nada al ser la primera edición y el primer evento que también está girando por parte de la Argentina y por parte del mundo", manifestó y destacó que ya se posiciona como el gran evento del año.

La propuesta se da en el marco del Día de la Música, replicando una iniciativa que se hace en muchos lugares del mundo como en Nueva York e incluso Argentina y Uruguay.

Cómo es el cronograma: la previa, el post y el repertorio

El evento inicia con una charla en el Centro de Convenciones Domuyo, organizada con ECyDENSE, y con la provincia. La misma será para músicos locales y bateros e incluye temas de coaching y arte. Es con entrada libre y gratuita para todo público.

"Va a arrancar a las 10 de la mañana hasta las 12 y después nos vamos a encontrar en el Parque Central a partir de las 15, con toda la previa. Yo siempre digo que el evento no es solamente la tocada de batería, sino que es también la previa, lo que sucede en el antes, de cómo arman la batería", expresó Cacciatore.

Agregó que es un evento familiar y para todo público, por lo cual es libre y gratuito. La tocada de baterías en sí durará dos horas y media, aunque la previa y el post concierto son momentos claves para disfrutar también.

"Bateristas de todos lados vienen. Vienen de Roca, de Centenario, de Cinco Saltos, de Plottier, de la ciudad también están. Estaban algunos anotados desde San Juan, así que imaginate que vamos a tener un montón de turismo ese fin de semana, sabiendo también que es un fin de semana largo."

Una de las ediciones más convocantes fue en la Costanera de Buenos Aires este año, donde se convocaron más de 500. Jorge Araujo y Sergio Masciotra, creadores y directores artísticos de esta iniciativa que nació en 2021, manifestaron que esta primera edición en Neuquén será una de las más grandes.

Los bateristas inscriptos reciben un repertorio y reciben toda la información, desde el protocolo de armado y desarme hasta los horarios y recomendaciones.