Neuquén se prepara para vivir una celebración musical diferente. Este domingo 22 de noviembre, el Parque Central de la ciudad será escenario de “Baterías a la Plaza”, una convocatoria que reunirá a 280 bateristas tocando simultáneamente para celebrar el Día de la Música con una propuesta colectiva y abierta a la comunidad.

La actividad es impulsada por los músicos Jorge Araujo y Sergio Maciotra, quienes estarán al frente de la iniciativa y serán los encargados de guiar a los participantes a través de un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

La subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, Paulina Cacciatore, confirmó que la convocatoria pública cerró con 280 inscriptos. “280 baterías sonando en el mismo tiempo”, destacó al describir la dimensión que tendrá el encuentro.

La propuesta no será solamente una presentación musical: busca convertir un espacio público de la ciudad en un gran escenario compartido, donde músicos de distintos recorridos puedan tocar al mismo tiempo siguiendo una misma secuencia de canciones.

280 bateristas se inscribieron para formar parte de "Baterías a la Plaza", la propuesta de la Municipalidad de Neuquén para celebrar el Día de la Música en el Parque Central

Cómo será “Baterías a la Plaza” en Neuquén

Las actividades en el Parque Central comenzarán a las 15, aunque el momento central de la convocatoria está previsto para las 17. La diferencia horaria responde a la preparación logística que requiere reunir y organizar 280 instrumentos en un mismo espacio. “Tenemos dos horas y media más o menos de armado y el evento en sí dura dos horas y media”, explicó Cacciatore.

Durante ese tiempo previo se realizará el montaje de las baterías y la organización de los participantes. Una vez que esté todo preparado, comenzará la interpretación colectiva, que tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

Jorge Araujo y Sergio Maciotra seleccionaron un repertorio de alrededor de 15 canciones, con clásicos del rock nacional e internacional. La dinámica será sencilla: los dos músicos anfitriones irán marcando los temas mediante pistas y los bateristas inscriptos deberán seguir esas referencias para tocar en simultáneo.La idea es que las 280 baterías funcionen como una sola gran formación musical, con un repertorio compartido y una coordinación colectiva.

Una jornada que comenzará con una charla en el Domuyo

La celebración tendrá una primera actividad durante la mañana del domingo. A las 10, Jorge Araujo y Sergio Maciotra brindarán una charla en el ECyDENSE (Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado) en el Centro de Convenciones Domuyo, donde compartirán aspectos de sus trayectorias y experiencias como músicos. Después de esa instancia, la actividad se trasladará al Parque Central, donde se concentrará la convocatoria masiva de bateristas y los festejos por el Día de la Música.

Cacciatore destacó el trabajo de los dos músicos en la organización del encuentro y las expectativas que genera una propuesta que tendrá actividades en ambos espacios de la ciudad.

Feria, gastronomía y un cierre con música electrónica en el Parque Central

La jornada también tendrá alternativas para quienes quieran acercarse como espectadores, incluso si no participan de la convocatoria musical.

En el Parque Central se montará un escenario y estará presente la feria que funciona habitualmente los fines de semana en ese sector de la ciudad. Además, habrá un espacio de carritos gastronómicos cruzando la avenida Olascoaga, sobre Arcos Romanos. La intención es que las familias y el público puedan llegar con anticipación, recorrer la feria y disfrutar de las distintas propuestas mientras se prepara el espectáculo principal.

El cierre estará a cargo de Agustín Hernalz, dj de Neuquén, con un sunset electrónico que pondrá el punto final a los festejos. De esta manera, “Baterías a la Plaza” combinará música en vivo, participación colectiva, gastronomía y actividades al aire libre en el Parque Central. Una convocatoria que tendrá como principal atractivo la posibilidad de escuchar a 280 bateristas tocando al mismo tiempo en el corazón de Neuquén capital.