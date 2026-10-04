Más de 650 kilómetros, 20 ciudades y seis pasos fronterizos: cómo avanzan las obras en el Camino de la Fe

Neuquén busca consolidar un corredor turístico internacional que integre naturaleza, espiritualidad y desarrollo regional. Para ello, profundiza un plan vial que contempla la pavimentación y repavimentación de rutas que no solo mejorarán la conectividad entre las localidades involucradas, sino que también fortalecerán la integración regional con el vecino país de Chile.

Se trata de una inversión estratégica e histórica que apunta a impulsar y transformar las economías locales, promoviendo el turismo religioso y el crecimiento de los sectores productivo, comercial y de servicios, a la vez que pone en valor los elementos identitarios de cada región.

Entre los principales atractivos que forman parte del recorrido se encuentran el parque temático Vía Christi y el Cristo Luz, en Junín de los Andes, dos obras creadas por el arquitecto y escultor Alejandro Santana.

El Camino de la Fe forma parte del desarrollo estratégico que planifica y ejecuta el gobernador Rolando Figueroa y que busca poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la provincia. En él se refleja la fuerte impronta de los salesianos en el norte neuquino y la influencia de los misioneros jesuitas hacia el sur de la región. También reconoce la costumbre de la trashumancia en su recorrido por pequeñas capillas rurales.

Esta vía unirá el paraje Ailinco, punto de partida del recorrido ubicado dentro del circuito Domuyo, en la región del Alto Neuquén, con Villa la Angostura, en la Región de los Lagos del Sur.

En su recorrido cuenta con tres pasos internacionales pavimentados -Pino Hachado, Cardenal Samoré e Icalma- y, a través del plan de infraestructura vial, se proyecta el inicio de nuevas obras para avanzar en la consolidación del Corredor Bioceánico en el Alto Neuquén.

Se trata de un recorrido de 379 kilómetros que conectará el océano Atlántico con el Pacífico y permitirá fortalecer la relación comercial con la región chilena del Biobío, con la pavimentación del paso internacional Pichachén como una de las obras prioritarias.

Conectividad y financiamiento

El Paso Internacional Pichachén conecta a Neuquén con Chile y constituye uno de los corredores estratégicos para la integración vial, comercial y turística con el vecino país. El acceso desde territorio neuquino se articula a través de las rutas provinciales 38, 57 y 6.

Las obras proyectadas para este corredor comprenden 88,6 kilómetros de pavimentación, distribuidos en distintos tramos. El proyecto contempla 30,7 kilómetros sobre las rutas provinciales 38 y 57, entre Andacollo y Guañacos, y otros 57,9 kilómetros sobre las rutas provinciales 57 y 6, entre Guañacos y el Paso Pichachén.

En el corredor de la Ruta 6 también se encuentra prevista la pavimentación de 24 kilómetros entre Octavio Pico y el empalme con la Ruta 8, en la zona de Crucero Catriel de Río Negro. A esto se suma la repavimentación de un tramo de aproximadamente 54 kilómetros entre Octavio Pico y Rincón de los Sauces.

Por otra parte, se encuentra en ejecución la pavimentación de 22 kilómetros de la Ruta 46, entre el arroyo Coloco y el empalme con la Ruta 24.

En el corredor hacia Icalma, la Provincia ejecuta la pavimentación de 13 kilómetros de la Ruta 11, entre el empalme con la Ruta 13 y Moquehue. La obra registra un avance superior al 17% y su finalización se encuentra prevista para 2027.

En el Paso Mamuil Malal se encuentra en ejecución la pavimentación de 12 kilómetros de la Ruta 60, entre el portal del Parque Nacional Lanín y el paso fronterizo. La obra registra alrededor del 52% de avance y tiene prevista su finalización para marzo de 2027.

En cuanto al Paso Hua Hum, la Provincia tiene como objetivo comenzar a pavimentar 40 kilómetros de la Ruta 48 en diciembre de 2026.

La ejecución de las obras demandará una inversión de $482.967 millones de pesos bajo un esquema de financiamiento que combina el traspaso de rutas nacionales a la provincia, el prefinanciamiento privado de empresas petroleras y créditos internacionales.

Turismo y producción

El proyecto Camino de la Fe fue establecido mediante la Ley Provincial 3564, con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible de las economías regionales, preservar y poner en valor el patrimonio religioso material e inmaterial y promover el respeto por la diversidad de credos.

La traza supera los 650 kilómetros e incluye más de 40 capillas, monumentos, sitios históricos y lugares sagrados.

Las obras viales que se encuentran en marcha representan una oportunidad para diversificar las economías regionales y fortalecer este circuito turístico. La mejora de la conectividad facilitará el acceso a los distintos puntos de interés y contribuirá a incrementar el movimiento de visitantes, con impacto en el turismo, el comercio y el sector de servicios.

El Camino de la Fe también busca poner en valor la identidad cultural de las localidades neuquinas, sus festividades religiosas, monumentos y sitios que conservan una fuerte tradición y continúan convocando a fieles y visitantes.





