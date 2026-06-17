El Camino de la Fe suma respaldo legal y se consolida como un atractivo turístico de Neuquén

La Legislatura de la Provincia del Neuquén aprobó el pasado 11 de junio, durante la décima sesión ordinaria, la Ley Provincial N° 3.564 de Promoción del Turismo Religioso, una herramienta que busca consolidar esta actividad como un eje cultural, espiritual y económico para el desarrollo de las distintas regiones neuquinas.

La nueva normativa regula, fomenta y promueve el turismo religioso como una actividad cultural, educativa, espiritual y económica, al tiempo que impulsa la identificación, preservación y puesta en valor de circuitos, monumentos, templos y patrimonios religiosos, sin distinción de credos.

El Camino de la Fe recorre más de 800 kilómetros y conecta sitios religiosos de Neuquén.

Uno de los aspectos centrales de la ley es la incorporación del Camino de la Fe, un recorrido temático que integra sitios y manifestaciones religiosas y espirituales distribuidos en todo el territorio provincial. Este circuito supera los 800 kilómetros de extensión y reúne más de 80 hitos, monumentos y espacios vinculados a distintas expresiones de fe, convirtiéndose en una de las propuestas turísticas y culturales más significativas de Neuquén.

La sanción de la ley representa un paso importante para fortalecer la oferta turística provincial, generar nuevas oportunidades para las economías regionales y diversificar los productos turísticos disponibles para visitantes y residentes. Asimismo, promueve una experiencia integral que combina patrimonio, cultura, historia, espiritualidad y naturaleza, con presencia en numerosas localidades neuquinas.

Cartelería interpretativa

En paralelo al avance legislativo, la provincia continúa fortaleciendo el Camino de la Fe mediante diversas acciones destinadas a mejorar la experiencia de quienes recorren este itinerario.

Junín de los Andes concentra emblemáticos espacios de peregrinación, arte religioso y patrimonio intercultural neuquino.

Entre ellas se destaca la instalación de cartelería interpretativa en distintos puntos del circuito, brindando información histórica, cultural y turística sobre cada sitio. Actualmente, el recorrido integra más de 40 capillas y espacios de culto que forman parte del patrimonio vivo de las comunidades locales.

La propuesta refleja además la diversidad cultural que caracteriza a Neuquén. En el norte provincial se observa una fuerte presencia de la tradición salesiana, mientras que en el sur sobresale la herencia de los misioneros jesuitas y la riqueza intercultural aportada por las comunidades mapuche, cuyas expresiones espirituales forman parte del entramado cultural de la provincia.

El desarrollo de infraestructura vial también acompaña este crecimiento. Las obras de pavimentación y mejoras en rutas estratégicas facilitan la conectividad entre localidades y favorecen el acceso a los principales atractivos del circuito, contribuyendo a potenciar el impacto del turismo religioso en las economías regionales.

Junín de los Andes, uno de los atractivos

Dentro del Camino de la Fe, Junín de los Andes ocupa un lugar destacado como uno de los principales destinos del turismo religioso en la Patagonia.

Allí se encuentran algunos de los sitios más emblemáticos de la provincia, como el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña, espacio de profunda significación para miles de peregrinos que cada año visitan la localidad.

El circuito incluye capillas, monumentos y espacios de fe distribuidos en distintas localidades provinciales.

También sobresale el parque escultórico Vía Christi, una propuesta única que combina arte, espiritualidad e historia a través de un recorrido pedestre de más de dos kilómetros. El parque alberga esculturas y bajorrelieves que recrean escenas del Evangelio, incorporando elementos de la cosmovisión mapuche y reflexiones contemporáneas sobre la vida y la fe.

Su punto culminante es el Cristo Luz, una monumental obra emplazada sobre la ladera del cerro que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos del turismo religioso neuquino.

Muy cerca de allí, en el paraje San Ignacio, se encuentra la capilla que resguarda los restos del beato Ceferino Namuncurá. Su arquitectura, inspirada en la forma de un kultrun mapuche, representa el encuentro entre la tradición cristiana y la cultura originaria, constituyéndose en otro de los lugares de gran valor espiritual y cultural del circuito.

Una oportunidad para el desarrollo provincial

Con la aprobación de la Ley 3.564, Neuquén suma una herramienta estratégica para consolidar un segmento turístico que crece en todo el mundo y que encuentra en la provincia una identidad propia, construida a partir de la diversidad cultural, el patrimonio histórico y las expresiones de fe presentes en cada región.

Desde las festividades religiosas del norte neuquino hasta los santuarios, templos, parroquias y espacios espirituales distribuidos en todo el territorio, el turismo religioso se proyecta como una actividad capaz de fortalecer el arraigo comunitario, preservar el patrimonio cultural y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las localidades.

La nueva ley constituye así un respaldo institucional para continuar posicionando al Camino de la Fe como uno de los productos turísticos distintivos de Neuquén, invitando a residentes y visitantes a descubrir una provincia donde la historia, la espiritualidad y la identidad se encuentran en cada rincón del territorio.