Más de 8.000 personas participaron de Mi Ciudad Corre y colmaron la Isla 132 en Neuquén

La Isla 132 volvió a convertirse en el epicentro de una gran jornada deportiva y familiar en Neuquén. Más de 8.000 personas participaron este domingo de una nueva edición de Mi Ciudad Corre, una propuesta que tuvo corredores de distintas provincias y que combinó competencia, recreación y actividades para toda la familia.

Desde temprano, el sector costero comenzó a recibir a corredores, familias y grupos de amigos, tanto para participar de las distintas distancias como para acompañar la jornada. La quinta edición de la competencia había superado los 6.500 inscriptos, mientras que durante el desarrollo del evento la organización estimó una convocatoria total superior a las 8.000 personas.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó la magnitud de la convocatoria y el clima que se vivió en la Isla 132. “La isla está llena, explotada, con un clima de gente que vino a divertirse y pasarla bien”, señaló, y definió la jornada como “una fiesta deportiva”. El funcionario sostuvo que Mi Ciudad Corre “ya es un clásico” y remarcó que el crecimiento de la propuesta permite continuar consolidando el calendario deportivo y cultural de la capital neuquina.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, puso el foco en el carácter familiar de la actividad y destacó que cada año se incrementa la cantidad de vecinos que se acercan no solamente para correr, sino también para permanecer en el lugar y compartir la jornada. Pasqualini participó de la actividad junto a un perro, dentro de la propuesta recreativa de 2 kilómetros destinada a familias con animales.

La jornada contó con distintas modalidades: 21K y 10K competitivos, 5K recreativos, 2K para infancias y una caminata de dos kilómetros junto a animales no humanos. La largada y la llegada estuvieron concentradas en la Isla 132, mientras que buena parte del circuito atravesó sectores del Paseo Costero y las costas de los ríos Limay y Neuquén.

Uno de los principales cambios de esta edición estuvo justamente en el recorrido. Los participantes de los 21 kilómetros pudieron transitar prácticamente toda la extensión del Paseo Costero, en un circuito que buscó incorporar de manera más directa el paisaje natural de la ciudad.

“Este circuito que tenemos en esta edición es vivirlo con la naturaleza, el río Limay y el río Neuquén”, explicó Serenelli.

El funcionario también señaló que la competencia muestra una evolución en el perfil de sus participantes. Según explicó, algunas personas que en ediciones anteriores se habían incorporado de manera recreativa regresaron este año para competir en distancias mayores, una señal del crecimiento de la propuesta deportiva.

La convocatoria, además, trascendió los límites de la ciudad. Serenelli indicó que participaron corredores provenientes de Río Negro, La Pampa, Chubut y Buenos Aires, y vinculó esa presencia con el crecimiento sostenido de la competencia y su capacidad para atraer visitantes de otras provincias.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de actividades forman parte de una planificación orientada a posicionar a Neuquén a través de grandes eventos deportivos y culturales.

En ese sentido, Pasqualini anticipó que el calendario continuará durante los próximos meses con nuevas propuestas. “A lo largo de lo que resta del año quedan muchas más actividades deportivas, la regata próximamente, motocross, un montón de actividades que consolidan a esta ciudad turística”, afirmó.

Con una nueva edición de Mi Ciudad Corre que superó los 6.500 inscriptos y reunió a más de 8.000 personas durante la jornada, la Isla 132 volvió a concentrar una actividad masiva que combinó deporte, recreación, naturaleza y encuentro familiar.