Las unidades móviles del Plan de Salud Visual volverán a recorrer la provincia de Neuquén desde este lunes 28 de septiembre, como parte de un operativo conjunto entre los equipos de Salud nacionales y provinciales. La propuesta permitirá acercar controles oftalmológicos básicos y anteojos a adolescentes que no cuentan con cobertura de salud.

El operativo se desarrollará hasta el 9 de octubre, con atención de 9 a 16, y tendrá presencia en localidades del interior neuquino, el área metropolitana y la cordillera.

Chos Malal, Zapala y San Martín de los Andes: cuándo llegará el operativo

Los colectivos funcionan como laboratorios ópticos móviles, donde se realizan controles de agudeza visual y, a partir de las recetas correspondientes, se confeccionan los anteojos que pueden ser entregados de manera inmediata.

El cronograma del Plan Salud Visual contempla las siguientes localidades:

Chos Malal: del 28 al 30 de septiembre, en el hospital local.

del 28 al 30 de septiembre, en el hospital local. Centenario: 28 y 29 de septiembre, en el hospital local.

28 y 29 de septiembre, en el hospital local. Senillosa: 30 de septiembre y 1 de octubre, en el hospital local.

30 de septiembre y 1 de octubre, en el hospital local. Las Lajas: 1 de octubre.

1 de octubre. Loncopué: 2 de octubre.

2 de octubre. Plottier: 2 y 5 de octubre, en el hospital local.

2 y 5 de octubre, en el hospital local. Zapala: 5 de octubre.

5 de octubre. Plaza Huincul: 6 de octubre, en el Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz”.

6 de octubre, en el Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz”. Cutral Co: 7 de octubre, en el Gimnasio Municipal General Mosconi.

7 de octubre, en el Gimnasio Municipal General Mosconi. Neuquén capital: del 6 al 9 de octubre, en el SUM de Cuenca XV.

del 6 al 9 de octubre, en el SUM de Cuenca XV. San Martín de los Andes: 8 y 9 de octubre, en el hospital local.

Quiénes pueden acceder a los controles y anteojos

La iniciativa está destinada a adolescentes de entre 10 y 17 años que no cuentan con obra social.

Durante el operativo se realiza el control de agudeza visual y, cuando corresponde, se confeccionan los anteojos a partir de la receta indicada, con entrega inmediata.

La modalidad permite acercar la atención a distintas comunidades neuquinas y reducir las dificultades de acceso a controles oftalmológicos y anteojos.

Un operativo que suma cobertura en el interior neuquino

El recorrido forma parte del programa nacional “Ver para ser Libres”, cuyo objetivo es facilitar el acceso a controles oftalmológicos básicos y anteojos para niños y adolescentes sin cobertura de salud.

El trabajo articulado entre los equipos sanitarios nacionales y la Provincia de Neuquén permitirá ampliar la cobertura territorial y dar continuidad a los operativos de salud visual en distintas localidades.

Para las familias del interior neuquino, la presencia de las unidades móviles representa una alternativa de atención cercana, especialmente en localidades donde el acceso a determinados servicios especializados puede requerir traslados hacia los principales centros urbanos.