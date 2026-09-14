Este lunes 14 de septiembre el norte neuquino volvió a quedar conectado vía aérea con la capital neuquina, ya que partió el primer vuelo comercial desde el Aeropuerto de Neuquén hacia el de Chos Malal. El vuelo inaugural de American Jet contó con presencia de autoridades, periodistas y funcionarios que fueron recibidos en la localidad.

Allí los cientos de vecinos de Chos Malal recibieron eufóricos al primer vuelo, como un hecho histórico para el desarrollo del norte de la provincia, luego de 14 años sin vuelos de este tipo.

El vuelo tiene una duración de unos 50 minutos, en la aeronave biturbohélice con 19 plazas, para unir Neuquén tanto con Chos Malal como con Chapelco, un vuelo próximo a inaugurarse este martes 15 de septiembre.

Para los vecinos y vecinas que quieran vivir la experiencia, necesiten hacer un viaje o simplemente quieran hacer turismo, los vuelos ya pueden comprarse y están disponibles con las frecuencias correspondientes según cada destino.

Fotos Mejor Informado.

Neuquén – Chos Malal:

Lunes: salida desde Neuquén a las 10 y llegada a Chos Malal a las 10.50. El regreso partirá a las 11.20 y arribará a Neuquén a las 12.10.

Jueves: salida desde Neuquén a las 13.10 y llegada a las 13.55. El regreso será a las 14.25, con arribo a Neuquén a las 15.10.

Neuquén – Chapelco:

Martes: salida a las 10 y llegada a las 10.50. El regreso partirá a las 11.20 y llegará a Neuquén a las 12.10.

Jueves: salida a las 10 y llegada a las 10.50. El regreso será a las 11.20, con arribo a Neuquén a las 12.10.

Sábado: salida a las 10 y llegada a las 10.50. El regreso partirá a las 11.20 y llegará a Neuquén a las 12.10.

Cuánto cuestan los pasajes

El valor de los pasajes depende, entre otros factores, de la anticipación con la que se realice la compra. Como referencia, actualmente los pasajes tienen los siguientes valores:

Neuquén – Chos Malal: $139.996,45.

Neuquén – San Martín de los Andes (Chapelco): $174.999,54.

Los precios pueden modificarse de acuerdo con la fecha de viaje, la disponibilidad y el momento en que se compre el pasaje.

Cómo comprar los pasajes

Para consultar disponibilidad, tarifas y condiciones del servicio, los pasajeros pueden ingresar al sistema de reservas de American Jet. Allí también se encuentra información sobre equipaje, documentación y requisitos para viajar.

La empresa dispone además del correo reservas@americanjet.com.ar para realizar consultas.