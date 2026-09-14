Este lunes se ponen en marcha los vuelos entre Neuquén y Chos Malal y Chapelco que serán operados por la empresa American Jet. Los mismos tendrán frecuencias semanales.

El subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano habló en AM550 y destacó que “es un hito histórico para la conectividad y no solamente para el turismo, sino para la vida cotidiana de toda la gente que vive en el norte y sur de la provincia o en la Capital y que debe moverse hacia distintos puntos”.

Los vuelos hacia Chos Malal saldrán los días lunes y jueves y tendrán un costo de $130.000, en tanto que los viajes rumbo a Chapelco (San Martín de los Andes) partirán martes, jueves y sábados y valdrán $170.000.

“Fue mucho trabajo durante todo un año para concretar esto y finalmente hoy marcará un acontecimiento importante, volver a tener conectividad en el norte es fundamental”, detalló el funcionario provincial en AM550.

Sciacchitano comentó que “en Chos Malal hubo que hacer la pista nueva, una obra que se hizo a fines del año pasado, se trabajó y se puso en condiciones la aeroestación y varias cuestiones que hacen al trabajo que era fundamental para retomar este tipo de vuelos, que ahora puedan ser comerciales más allá de sanitarios”.

“La provincia ahora hace un pequeño aporte teniendo en cuenta los pasajes, es relativo porque es una ecuación atada a eso. Es un vuelo de 20 pasajeros, entonces en base a la ocupación se acordó un aporte que sostenga la operatividad en tanto haya un mínimo del 80% de pasajes vendidos”, expresó el subsecretario de Turismo con respecto al rol de Neuquén.

Con respecto a los valores de las tarifas, el funcionario sostuvo que “son valores de referencia, hay que dejar que se acomoden los precios”, y agregó: “Creemos que es competitivo con respecto a los colectivos porque cuestan los pasajes un 20% más”.

“Hoy ninguna aerolínea vuela sin tener un margen de rentabilidad, pasa en vuelos nacionales e internacionales”, subrayó Sergio Sciacchitano.

“Para Chos Malal esto marca un antes y un después. Pudimos hablar con prestadores de servicio de la región y creo que cambia el paradigma de la actividad turística; además dará la posibilidad a una persona de conocer el norte”, sentenció.

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