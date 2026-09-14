El día en que el norte volvió a estar más cerca

Después de 14 años sin vuelos comerciales regulares, Chos Malal volvió a conectarse por aire con Neuquén capital. El regreso de esta ruta representa mucho más que la puesta en marcha de un servicio: recupera una alternativa de traslado para los habitantes del norte y abre una nueva etapa para la integración de las regiones neuquinas.

El vuelo inaugural de American Jet se concretó este lunes 14 de septiembre y fue recibido como un acontecimiento histórico por las autoridades y los protagonistas que trabajaron para hacerlo posible.

Desde el móvil de AM550, el periodista Juan Pablo Andréz, junto al camarógrafo Facundo Rocha, dialogó con la ministra de Turismo, Leticia Esteves, quien destacó la importancia de volver a unir por aire a la capital provincial con Chos Malal.

Leticia Esteves y Nicolás Albarracín resaltaron el impacto de la conexión aérea para el norte neuquino. Foto: MEJOR INFORMADO

“Los pasajeros que tomen este vuelo, en 50 minutos van a estar en la localidad de Chos Malal, y lo mismo con San Martín de los Andes, casi por el mismo valor que tiene viajar por vía terrestre”, expresó la ministra..

La conexión tendrá dos frecuencias semanales, los lunes y jueves, con un valor de referencia de $130.000 por tramo hacia Chos Malal. El trayecto, que puede realizarse en menos de una hora, ofrece una alternativa para quienes necesitan trasladarse entre ambas ciudades.

El Gobierno provincial y American Jet trabajaron para recuperar la conexión aérea con Chos Malal. Foto: MEJOR INFORMADO

Un aeropuerto que volvió a abrir sus puertas

La recuperación de los vuelos comerciales fue posible después de un proceso de puesta en condiciones del aeropuerto de Chos Malal. Las obras incluyeron la renovación de la pista de aterrizaje, trabajos en la terminal y mejoras en la iluminación, que permitieron recuperar la infraestructura necesaria para recibir nuevas operaciones aéreas.

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, recordó en diálogo con AM550 cómo encontraron el aeropuerto al asumir a fines de 2023 y el trabajo que se realizó desde entonces.

El intendente Nicolás Albarracín observa el paisaje neuquino desde la ventanilla durante el vuelo inaugural. Foto: MEJOR INFORMADO

“A fines de 2023 nos tocó asumir con un aeropuerto que no estaba en funcionamiento, que estaba destrozado, y realmente nos pusimos todos manos a la obra”, revivió.

El jefe comunal también destacó que, durante este proceso, el aeropuerto recuperó los vuelos sanitarios, una prestación fundamental para la atención de los habitantes del norte neuquino.

“Poner en marcha nuestro aeropuerto en 2024 no solo con vuelos de línea, sin poner lo que es más importante, que es la vida, salvar vidas”, dijo en referencia a los iniciales vuelos sanitarios.

La recuperación de la infraestructura permitió avanzar hacia una nueva etapa: volver a recibir vuelos comerciales y conectar al norte con la capital provincial.

El trayecto entre Neuquén y Chos Malal tendrá una duración aproximada de 50 minutos. Foto: MEJOR INFORMADO

“Se abren los cielos para el norte”

Para Albarracín, el regreso de los vuelos forma parte de una mirada más amplia sobre el desarrollo de la provincia y la integración de sus regiones.

“Se abren los cielos para el norte, estamos en un momento único e histórico porque de estos dos años y medio de gestión que llevamos, esta decisión que hemos tomado y que hemos venido trabajando con mucha insistencia, no es solamente un vuelo ni solamente una obra”, dijo emocionado el intendente.

El intendente vinculó esta nueva conexión con la infraestructura vial y aérea que se impulsa en el marco de la regionalización planteada por el gobernador Rolando Figueroa.

La ruta permite acercar Chos Malal a Neuquén capital y, a través de la conexión con el aeropuerto provincial, facilitar el acceso a otros destinos para residentes y visitantes. También fortalece el papel del norte neuquino como una región con identidad propia, atractivos turísticos y posibilidades de crecimiento.

Después de 14 años, Chos Malal volvió a conectarse por aire con la capital provincial. Foto: MEJOR INFORMADO

El turismo encuentra una nueva puerta de entrada

La ministra Leticia Esteves resaltó que tanto Chos Malal como San Martín de los Andes cumplen un papel estratégico como puertas de entrada a dos regiones de gran importancia para la provincia: el Alto Neuquén y los Lagos del Sur.

“Creemos que va a ser muy pero muy fructífero para aquellas personas que viven en ambas localidades y que en los dos casos son la puerta de entrada a dos regiones muy importantes como la región del Alto Neuquén y los Lagos del Sur”, valoró la funcionaria.

La nueva conexión aérea puede facilitar la llegada de visitantes al norte neuquino, acercar los atractivos de la región a quienes viven en la capital y favorecer el movimiento de los prestadores turísticos, alojamientos, comercios y servicios.

Chos Malal, con su historia como primera capital provincial y su identidad cultural, cuenta ahora con una alternativa que puede contribuir a que más personas conozcan sus paisajes, tradiciones y propuestas.

Para los habitantes de la región, el vuelo también representa una posibilidad de reducir los tiempos de traslado y acceder a la capital provincial de una manera más rápida.

El regreso de los vuelos puede favorecer el turismo, las inversiones y los servicios regionales. Foto: MEJOR INFORMADO

Una aeronave preparada para unir las regiones

El titular de American Jet, Juan Maravilla, explicó durante la entrevista con AM550 que la empresa eligió una aeronave adecuada para las características geográficas de Neuquén.

“Hemos elegido este tipo de aeronave que se adecúa perfectamente a la geografía de la provincia, tanto para el norte como el sur”, contó.

Se trata de una aeronave biturbohélice de 19 plazas, que será utilizada para operar las conexiones con Chos Malal y Chapelco.

Maravilla también destacó el trabajo realizado entre la empresa y el Gobierno provincial para poner en marcha el servicio y sostener su funcionamiento.

“El tema de lo público y privado es fundamental para tener previsibilidad y que esto pueda ser sostenible en el tiempo”, argumentó.

El regreso de los vuelos a Chos Malal se suma así a una estrategia de conectividad que busca acercar las distintas regiones de Neuquén y ampliar las alternativas de traslado dentro del territorio provincial.

El intendente Nicolás Albarracín, Leticia Esteves y Juan Maravilla destacaron el regreso de los vuelos. Foto: MEJOR INFORMADO

Un nuevo capítulo para la integración neuquina

El vuelo inaugural no solo dejó atrás una espera de 14 años. También puso en marcha una nueva posibilidad para el norte neuquino, que vuelve a contar con una conexión aérea regular con la capital provincial.

Albarracín resumió el alcance de este momento al destacar el impacto que puede tener sobre la economía, el turismo y las inversiones.

“Esto viene a generar otro impacto a la región, económico, turístico, de inversiones. No solo Chos Malal, sino que esta provincia se muestra hacia el mundo”, adelantó el empresario.

Con el regreso de los vuelos, las distancias entre las regiones neuquinas comienzan a sentirse de otra manera. El norte recuperó una conexión que había quedado interrumpida durante años y suma una herramienta para seguir creciendo, recibir visitantes y acercar a sus habitantes a nuevas oportunidades.