Por un accidente que se está investigando en el yacimiento Los Toldos 2, un petrolero resultó gravemente herido y debió ser trasladado en código rojo en helicóptero. El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando el trabajador de 47 años realizaba tareas sobre un tanque.

Tras el incidente, fue trasladado en código rojo al Hospital de Rincón de los Sauces, donde se activó un operativo sanitario para concretar su posterior derivación mediante un vuelo sanitario.

El paciente presentaba traumatismos múltiples, entre ellos un trauma cerrado de tórax, abdomen y pelvis.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, expresó que aunque el operario no pertenecía a su sindicato ellos tienen a disposición la ambulancia y el helicóptero.

"Saludar a los compañeros y a la familia de de estos compañeros que tuvieron el accidente, si bien no es de nuestro de nuestro gremio, siempre es difícil enterarnos de esto", manifestó el Secretario.

Agregó que lamentablemente en la actividad hidrocarburífera estos riesgos son consecuencia de los trabajos pesados que se hacen y, aunque los riesgos han bajado por la implementación de tecnología y seguridad, siguen ocurriendo con menor frecuencia.

"Se pelea mucho para que cada vez sean menos, pero bueno, pasan y lamentablemente tenemos compañeros sufriendo este tipo de consecuencias. Así que bueno, desearles lo mejor, que tengan una pronta recuperación y a disposición", expresó Rucci.

Destacó que desde Petroleros Privados se puso a disposición la ambulancia y el vuelo sanitario, además de la ayuda que brinda la clínica para urgencias.

Las mejoras en seguridad y la disminución de accidentes

Refiriéndose a las capacitaciones y el aumento de trabajadores en la industria, específicamente en Vaca Muerta, Rucci sostuvo que en algún momento se apresuraron para contratar e ir capacitando al mismo tiempo a los trabajadores. Actualmente el Instituto Vaca Muerta se encarga de capacitar por completo a los operarios antes de comenzar a realizar trabajos.

"Ese apuro que tuvimos en algún momento nos costó mucha vida y lo sabemos todos. No solamente nosotros que padecemos con nuestros compañeros, sino también la industria. Entonces hay que hacer estas capacitaciones de seguridad porque la industria es una industria de riesgo y no puede mandar a un chico hacer alguna maniobra que le pueda llegar a costar la vida", explicó.

Agregó que esto se está haciendo y que la industria entendió que se necesita exclusivamente personal capacitado. "Hemos puesto primero la la seguridad y después todo lo que lo que venga y lo estamos trabajando juntos, no estamos teniendo problemas en ese sentido".

"Hemos avanzado muchísimo en capacitaciones, en poder dotar a los trabajadores de de decirle que si encuentran una maniobra que ellos consideren que de riesgo, la paren y la evalúen junto con la gente de seguridad y continuar si las condiciones están dadas", relató Rucci sobre las mejoras en seguridad.

Destacó que se le ha dado a los trabajadores la oportunidad de que ellos puedan manifestar si consideran alguna maniobra peligrosa, "los compañeros la ven y hemos evitado muchos accidentes con eso. Ha bajado muchísimo el índice de accidentes".

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