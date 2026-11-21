Un operario de 47 años sufrió un grave accidente laboral en el yacimiento Los Toldos 2, en la zona de Vaca Muerta. Según la información preliminar, el trabajador habría caído mientras realizaba tareas sobre un tanque.

Tras el incidente, fue trasladado en código rojo al Hospital de Rincón de los Sauces, donde se activó un operativo sanitario para concretar su posterior derivación mediante un vuelo sanitario.

El paciente presenta traumatismos múltiples, entre ellos un trauma cerrado de tórax, abdomen y pelvis. La gravedad de las lesiones motivó la intervención de distintos organismos para coordinar el traslado y garantizar las condiciones de seguridad durante el procedimiento.

Un operativo de emergencia para el traslado sanitario

En el dispositivo intervienen Tránsito Municipal, Policía, Defensa Civil y Bomberos, que trabajan en la coordinación del operativo en Rincón de los Sauces.

La derivación aérea busca facilitar el traslado del paciente hacia un centro de mayor complejidad y por eso fue derivado al hospital local.

Qué se sabe del accidente en Los Toldos 2

De acuerdo con la información difundida por medios rinconenses, el accidente ocurrió mientras el operario desarrollaba tareas sobre un tanque. La hipótesis preliminar es que sufrió una caída, aunque todavía no se conocen las circunstancias precisas del hecho.

Tampoco se informó para qué empresa trabajaba, si se encontraba acompañado por otros operarios ni si se inició una investigación para determinar cómo se produjo el accidente.