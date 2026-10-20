Actas de nacimiento, matrimonio o defunción: los vecinos ya pueden hacer sus trámites desde cualquier dispositivo

El Registro Civil de Neuquén alcanzó las 3.054 actas entregadas a través de su nueva Oficina Virtual (registrocivil.neuquen.gob.ar), una herramienta que permite realizar gestiones oficiales de forma 100 % digital, ágil y sin necesidad de traslados ni filas.

La plataforma, impulsada por el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, registra un crecimiento sostenido emitiendo un promedio de 50 actas diarias con un tiempo de respuesta de aproximadamente cuatro días, lo que refleja la importancia de contar con canales de atención accesibles, ágiles y disponibles para la población.

La oficina virtual forma parte de una política de modernización orientada a simplificar procedimientos, reducir el uso de papel y avanzar hacia una gestión pública más eficiente. La incorporación de canales digitales no solo facilita la realización de trámites, sino que también permite optimizar los recursos del organismo y destinar la atención presencial a aquellas gestiones que requieren intervención directa.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, destacó que "reducir la brecha digital implica llevar adelante una gestión más cercana a la gente, facilitando la vida de los vecinos y optimizando su tiempo".

Por su parte, la directora provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Mariana Núñez, detalló que las actas de nacimiento encabezan el volumen de solicitudes, seguidas por las de matrimonio y defunción. Asimismo, remarcó la importancia del alcance territorial del sistema: "Quien vive lejos o en el exterior hoy puede gestionar su documentación oficial sin tener que viajar ni presentarse en una oficina física. La digitalización nos permite llegar más lejos, especialmente a quienes viven en localidades alejadas o fuera de Neuquén. Nuestro objetivo es que el acceso a los servicios registrales sea cada vez más sencillo, independientemente del lugar donde se encuentre cada ciudadano”, señaló.

Para utilizar el servicio, se debe ingresar a “registrocivil.neuquen.gob.ar” y seleccionar la opción “Oficina Virtual”. El procedimiento requiere crear un usuario y una contraseña y completar el formulario correspondiente con el DNI y una dirección de correo electrónico válida. No es necesario descargar ninguna aplicación.

Una vez validados los datos, se puede iniciar la solicitud de las actas disponibles y acceder a las demás gestiones habilitadas en la plataforma.

Trámites disponibles en la plataforma

Solicitud de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Solicitud de Maletín Portátil para atención domiciliaria o especial para actualización de DNI y trámites por razones de fuerza mayor.

Libreta de Familia Digital con firma digital incorporada.





