El Registro Civil Móvil recorrerá Neuquén en la segunda quincena de octubre: dónde y cuándo estará

El Registro Civil Móvil continuará durante la segunda quincena de octubre su recorrido por distintas localidades y barrios de Neuquén para acercar trámites esenciales a vecinos y vecinas. El cronograma incluye operativos en Moquehue, el paraje Lonco Luan, Neuquén capital, Rincón de los Sauces y el barrio Cuenca XVI.

La iniciativa, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, busca facilitar el acceso a la documentación personal y evitar que las personas deban trasladarse hasta las sedes centrales para realizar gestiones registrales.

Durante las jornadas se podrá tramitar o renovar el DNI, gestionar el pasaporte y realizar actualizaciones de domicilio, entre otros trámites registrales contemplados en el operativo.

El cronograma del Registro Civil Móvil de Neuquén previsto para la segunda quincena de octubre de 2026 - Foto: Neuquén Informa

El cronograma del Registro Civil Móvil en Neuquén

El recorrido contempla las siguientes fechas y lugares de atención:

Lunes 19 de octubre: el móvil estará en el Salón Comunitario de Moquehue, de 10 a 14.

Martes 20 de octubre: atenderá en el Salón Comunitario de la comunidad mapuche Catalán, en el paraje Lonco Luan.

Viernes 23 de octubre: llegará a Neuquén capital, a la Comisión Vecinal del barrio Bardas Soleadas, ubicada en Gobernador Asmar y Raihue.

Lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de octubre: el operativo se instalará en Rincón de los Sauces, en Chos Malal 1277.

Viernes 30 de octubre: la última jornada del cronograma será en el barrio Cuenca XVI, en la intersección de Leónidas Lamborghini y Juan Filloy.

El calendario permite que habitantes de distintas regiones de la provincia accedan a servicios de documentación cerca de sus hogares, con especial importancia para quienes tienen dificultades para viajar por razones económicas, laborales o de distancia.

El Maletín Portátil Digital también estará en San Patricio del Chañar

En paralelo, el Maletín Portátil Digital tendrá actividad el jueves 15 y el viernes 16 de octubre en la Oficina del Registro Civil de San Patricio del Chañar, ubicada en Pasaje El Arco, casa 95, del barrio Obrero.

Este dispositivo complementa el trabajo territorial y permite acercar herramientas de gestión registral a distintas localidades de la provincia.

Cómo consultar por los trámites y requisitos

Para conocer más detalles sobre los servicios disponibles, los requisitos y la documentación necesaria para cada gestión, los vecinos pueden consultar el sitio oficial del Registro Civil de Neuquén: registrocivil.neuquen.gob.ar.

Antes de concurrir, se recomienda verificar las condiciones específicas del trámite que se desea realizar, ya que los requisitos pueden variar según la gestión.

La propuesta forma parte de una política de cercanía del Estado provincial, orientada a facilitar el acceso a la identidad y a garantizar que más personas puedan resolver sus necesidades documentales sin tener que recorrer largas distancias.