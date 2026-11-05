La Municipalidad de Vista Alegre puso en marcha un sistema de fotomultas con cámaras para establecer un control sobre la velocidad a la que conducen los particulares y otro tipo de infracciones sobre la Ruta 7, puntualmente la doble vía en el trayecto hacia Vaca Muerta. Por este motivo, la medida está destinada principalmente a trabajadores que se desempeñan en la industria hidrocarburífera. Las recomendaciones para tener en cuenta.

El sistema de fotomultas se encuentra en dos semáforos del corredor, el cual tiene por finalidad terminar con infracciones habituales en la zona.

Se trata del cruce en rojo, después de que se implementara hace algunos meses la semaforización en las cuatro vías de la calzada, que de alguna manera regula, pero para otros retrasa el flujo a la zona petrolera. Sin los semáforos no se podrían hacer los cruces a la zona rural de la localidad neuquina y a la zona de la meseta.

Las cámaras, que son operadas por la empresa Fluxa SA -de experiencia en San Patricio del Chañar-, registran a quienes no respetan la luz roja, realizan maniobras indebidas, usan el celular al volante o no respetan la senda peatonal.

Los semáforos, por su parte, están ubicados sobre la doble vía de unos 8,6 kilómetros que va desde la tercera rotonda de Centenario hasta el cruce con la Ruta 51.

Los sectores donde están ubicadas las cámaras

Las cámaras están ubicadas en la Ruta 7 y Calle 11. Se trata de una curva ubicada después del acceso por Vista Alegre Sur hacia el norte, rumbo a Añelo, localidad considerada “el corazón” de Vaca Muerta.

También, en el puente viejo del Dique Ballester. Es de una sola mano y no entran dos vehículos en simultáneo, y la circulación se alterna con la luz del semáforo. Los conductores suelen cruzar en rojo desde Vista Alegre Norte hacia Barda del Medio, y quedan expuestos a encontrarse de frente con otro vehículo a mitad del puente. Con la implementación de la cámara lo que se es busca desalentar esa maniobra, sobre todo en la hora pico.





