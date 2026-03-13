El Deliberante decidió suspender el sistema

El Concejo Deliberante de Plottier aprobó una ordenanza que suspende momentáneamente el sistema de fotomultas que comenzó a funcionar a fines de 2025 en la ciudad.

La norma no solo detiene la aplicación de las infracciones detectadas por cámaras, sino que además incorpora un pedido de informes para conocer en detalle cómo se implementó el mecanismo y cómo se administra.

La presidenta del cuerpo, Malena Resa, explicó en diálogo con Pancho Casado y el equipo de la AM550, que la decisión busca aclarar distintos aspectos del sistema.

“El primer artículo de la ordenanza que aprobamos suspende fotomultas y desde el segundo artículo en adelante es todo un pedido de informes”, indicó.

Qué información pidió el Concejo

El pedido de informes apunta a conocer los aspectos centrales del sistema que comenzó a operar en la ciudad.

Entre otros puntos, el Deliberante solicitó detalles sobre:

Qué mecanismos se utilizaron para implementar el sistema.

Quién administra el funcionamiento de las cámaras.

Qué ocurre con el dinero que se recauda a través de las infracciones.

Cómo se gestiona ese fondo dentro de la administración municipal.

“Cuáles fueron los mecanismos, quién lo lleva adelante, qué pasa con el dinero recaudado, cómo se administra. No sabemos nada, solo tenemos lo que han traído vecinos con los reclamos y las situaciones que han vivido”, señaló Resa.

Reclamos de vecinos y revisión del sistema

La revisión del sistema comenzó luego de distintos reclamos presentados por vecinos ante el Concejo Deliberante.

La concejal Fernanda Esquivel explicó que las consultas y presentaciones formales fueron aumentando con el paso de los meses, lo que motivó a los concejales a analizar el funcionamiento de las fotomultas.

Durante ese proceso también se revisó la normativa vinculada al sistema y el marco administrativo bajo el cual comenzó a aplicarse.

Qué puede pasar ahora con las multas

La ordenanza aprobada por el Concejo todavía debe atravesar el proceso administrativo habitual.

El intendente tiene un plazo de diez días hábiles para decidir si promulga la norma o si la observa.

Mientras tanto, la situación de las infracciones ya emitidas quedará sujeta a las decisiones que adopten el Ejecutivo municipal y el Tribunal de Faltas, que deberán definir cómo continuará el procedimiento en cada caso.