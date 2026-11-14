Alerta amarilla por tormentas para este domingo en Neuquén: qué debés tener en cuenta

La provincia de Neuquén tendrá este domingo 15 de noviembre condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas aisladas en distintos sectores del territorio. La advertencia fue difundida por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, que recomendó adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de fenómenos intensos.

El pronóstico contempla una alerta amarilla por tormentas, que podrían provocar lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes de viento. De acuerdo con la información oficial, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera localizada.

La región de la Confluencia y el Limay, entre las zonas afectadas

Hacia el final del domingo se prevé el desarrollo de lluvias débiles y tormentas en la región de la Confluencia y del Limay.

La advertencia alcanza a distintos sectores de la provincia, aunque la información difundida no detalla un listado completo de localidades ni horarios específicos para cada zona.

La combinación de precipitaciones intensas en períodos breves, actividad eléctrica y ráfagas puede generar complicaciones puntuales, especialmente en sectores vulnerables a anegamientos o con infraestructura de desagüe insuficiente.

El flyer distriuído por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén - Foto: Facebook

Qué significa la alerta amarilla por tormentas

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y riesgos para las actividades cotidianas.

En este caso, los principales factores de atención son:

Lluvias abundantes en cortos períodos: pueden provocar acumulación de agua en calles y sectores bajos.

Actividad eléctrica: representa un riesgo para quienes permanecen al aire libre.

Caída ocasional de granizo: puede afectar vehículos, viviendas y cultivos.

Ráfagas fuertes de viento: pueden desplazar objetos sueltos y provocar daños puntuales.

La estimación de entre 10 y 30 milímetros corresponde al acumulado previsto y no implica que las precipitaciones se distribuyan de manera uniforme en toda la provincia.

Las recomendaciones para evitar accidentes durante las tormentas

Ante el pronóstico, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos difundió una serie de medidas preventivas para reducir los riesgos:

Limpiar canaletas y desagües para facilitar el escurrimiento del agua .

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento .

Evitar permanecer al aire libre durante las tormentas y buscar refugio ante la actividad eléctrica .

No circular por calles anegadas ni intentar cruzar arroyos o cursos de agua crecidos .

Si se vive en zonas bajas o próximas a cursos de agua, identificar lugares seguros y posibles vías de evacuación .

Consultar los canales oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades.

Qué teléfonos llamar ante una emergencia

Ante una situación de riesgo, se encuentran disponibles los siguientes números:

101: Policía.

107: Emergencias sanitarias (Salud – SIEN).

El seguimiento meteorológico continuará durante el domingo

Desde Emergencias y Gestión de Riesgos informaron que mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas y que comunicará cualquier actualización del pronóstico. La evolución de la inestabilidad será un dato central para determinar si las tormentas se extienden a otras regiones o presentan mayor intensidad que la prevista inicialmente.