Alerta por tormentas eléctricas en Villa La Angostura: piden extremar los cuidados por posibles incendios forestales

La posibilidad de tormentas eléctricas para este domingo 15 de noviembre encendió una advertencia en Villa La Angostura. Ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las autoridades municipales solicitaron a vecinos y turistas extremar las precauciones, principalmente por el riesgo de que la caída de rayos pueda desencadenar incendios forestales.

La preocupación está puesta especialmente en los sectores boscosos y las áreas naturales de la región cordillerana, donde un foco de incendio puede resultar difícil de detectar y combatir debido a las características del terreno.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura recomendaron evitar la exposición innecesaria durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse atentos a cualquier señal de humo que pueda indicar el inicio de un incendio.

Cómo denunciar un posible incendio en Villa La Angostura

Uno de los principales pedidos de las autoridades es comunicar rápidamente cualquier columna de humo. La detección temprana resulta fundamental para facilitar la intervención de los equipos de emergencia y reducir las posibilidades de propagación del fuego.

Para informar sobre una posible emergencia, se encuentran disponibles los siguientes contactos:

100: Bomberos Voluntarios.

+54 299 412 4133: línea telefónica para reportar posibles focos de incendio.

El pedido alcanza tanto a los residentes como a quienes visiten Villa La Angostura durante el fin de semana. En un entorno rodeado de bosques y vegetación nativa, la prevención y el aviso inmediato ante cualquier indicio de fuego son fundamentales para proteger a la comunidad y el ambiente.