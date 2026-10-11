Alerta amarilla por tormentas en Neuquén: cuándo llegan las lluvias fuertes y el granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 12 de octubre en distintos sectores de Neuquén, donde se esperan lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas y ocasional caída de granizo.

La advertencia estará vigente durante la tarde y comprende la Confluencia, el este de Añelo y Pehuenches y Picún Leufú.

Según el organismo nacional, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante precipitación en períodos breves y ráfagas.

Los acumulados previstos se ubican entre 10 y 20 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Cómo estará el tiempo este lunes

Durante la mañana podrían registrarse algunos chaparrones en la región de los valles, con cielo mayormente cubierto.

La temperatura mínima prevista es de 11 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 17 grados.

Las condiciones más adversas se esperan durante la tarde, cuando aumentará la probabilidad de tormentas en las zonas alcanzadas por la alerta amarilla.

En cuanto al viento, el pronóstico anticipa velocidades que no superarían los 35 kilómetros por hora.

(FOTO: Imagen ilustrativa Mejor Informado)

Las lluvias podrían continuar durante la semana

La inestabilidad no terminaría este lunes. Las previsiones mantienen probabilidad de precipitaciones durante buena parte de la semana, aunque con mejoramientos temporarios.

Las temperaturas permanecerían en valores similares durante los próximos días y las lluvias podrían extenderse hasta la mañana del viernes, de acuerdo con el pronóstico disponible.

Ante la alerta amarilla, se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente frente a la posibilidad de cambios en la intensidad o extensión de las tormentas previstas para la región.