Cómo estará el tiempo en el cierre del fin de semana largo del 12 de octubre en Neuquén

El estado del tiempo volverá a ser protagonista en las rutas y destinos turísticos del territorio neuquino. Para este domingo 11 de octubre, en la antesala del feriado que marca el cierre del fin de semana largo, el ingreso de humedad y la inestabilidad provocarán precipitaciones intensas en la zona centro y precordillerana, acompañadas de un marcado descenso térmico y abundantes nubes en el resto del territorio provincial.

Neuquén capital y el Valle: Cielo cubierto, humedad en aumento y máxima de 17°C

En la capital neuquina y las ciudades aledañas del Alto Valle, la jornada dominical se presentará muy fresca y dominada por una densa capa de nubes. Se anticipan neblinas matinales, seguidas de probabilidad de lloviznas y lluvias débiles intermitentes a partir del mediodía y durante la tarde. Los vientos soplarán moderados desde el noreste a unos 25 km/h, mientras que la marca térmica se moverá entre los 9°C de mínima y alcanzará una máxima que difícilmente supere los 17°C.

Zapala y el Centro: Alerta amarilla activa por lluvias continuas

El centro provincial sufrirá con mayor rigor la inestabilidad. La ciudad de Zapala estará bajo alerta amarilla por precipitaciones, con episodios de lluvia que se intensificarán desde la mañana. El ambiente se mantendrá notablemente frío y húmedo, registrando una mínima de 7°C y una máxima que rozará apenas los 13°C. Habrá acumulación de agua en pasos urbanos y la visibilidad en la Ruta Nacional 22 estará reducida.

Chos Malal y el Norte: Tiempo inestable con ambiente frío y precipitaciones aisladas

Hacia la franja norte, la cuenca del Curi Leuvú y la precordillera tendrán un panorama sombrío y fresco. En Chos Malal se aguardan cielos totalmente cubiertos e inestabilidad persistente con períodos de precipitaciones intermitentes. Las temperaturas oscilarán en valores muy acotados, con una mínima cercana a los 5°C y una máxima estimada en torno a los 7°C, con vientos leves a moderados del sector sur y sudeste.

San Martín de los Andes: Chaparrones, frío y precipitaciones dispersas en la montaña

Para la región cordillerana del sur neuquino, el domingo no dará tregua en materia meteorológica. En San Martín de los Andes se esperan precipitaciones en forma de lluvia y posible aguanieve en las cotas más altas de la montaña. Las temperaturas se mantendrán bajas durante todo el día, con una mínima estimada en 4°C y una máxima que llegará a los 12°C. Quienes circulen por la Ruta 40 (Camino de los Siete Lagos) deberán extremar la precaución.

Villa La Angostura: Lloviznas persistentes y ambiente invernal

En Villa La Angostura el panorama para la jornada dominical seguirá la misma tónica inestable del corredor cordillerano. Predominarán las lloviznas intermitentes durante gran parte del día, alternadas con bancos de niebla en las zonas altas. Los registros térmicos irán de una mínima de 3°C a una máxima modesta de 10°C, exigiendo el uso de abrigo pesado e impermeable para cualquier desplazamiento al aire libre.