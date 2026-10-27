El pronóstico del tiempo en Neuquén para este martes 27 de octubre prevé temperaturas máximas de entre 16 y 23 grados, cielo parcialmente nublado a algo nublado y viento de intensidad leve a moderada, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La principal advertencia alcanza a Neuquén capital, Zapala y Chos Malal, localidades que se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Por este motivo, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas variarán según la región. Neuquén capital tendrá la máxima más alta, con 23 grados durante la tarde, mientras que en San Martín de los Andes el termómetro llegará a los 16 grados. En Zapala y Chos Malal se esperan máximas de 21 grados.

Neuquén capital: alerta amarilla y una máxima de 23 grados

En la ciudad de Neuquén, la temperatura será de 11 grados durante la madrugada, subirá a 15 grados por la mañana y alcanzará los 23 grados durante la tarde. Por la noche, el termómetro descenderá a 16 grados.

El cielo permanecerá algo nublado durante toda la jornada. El viento soplará del oeste durante la madrugada y la mañana, rotará al sudoeste por la tarde y cambiará al sur durante la noche, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La capital provincial se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. Aunque el pronóstico por períodos horarios describe cielo algo nublado, la advertencia meteorológica requiere atención y seguimiento de los avisos oficiales.

Zapala: una máxima de 21 grados y alerta por tormentas

En Zapala, el martes comenzará con una temperatura de 6 grados durante la madrugada y llegará a los 10 grados por la mañana. Durante la tarde, la máxima alcanzará los 21 grados, mientras que por la noche se esperan 14 grados.

El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y algo nublado durante la tarde y la noche.

El viento soplará del oeste durante la primera parte del día y rotará al sudoeste durante la segunda mitad de la jornada. Las velocidades previstas oscilarán entre 7 y 22 km/h.

Zapala también está bajo alerta amarilla por tormentas, por lo que será importante revisar los avisos del SMN ante posibles cambios en las condiciones previstas.

Chos Malal: temperaturas similares a las de Zapala

En Chos Malal, el pronóstico anticipa una mínima de 6 grados durante la madrugada, 10 grados por la mañana y una máxima de 21 grados durante la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá a 14 grados.

El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y algo nublado por la tarde y la noche.

El viento cambiará del oeste al sudoeste a lo largo del día, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Al igual que en Neuquén capital y Zapala, rige una alerta amarilla por tormentas. Los habitantes de la zona deberán consultar las actualizaciones oficiales para conocer los horarios de vigencia y las características específicas de la advertencia.

San Martín de los Andes tendrá la máxima más baja

En San Martín de los Andes, el tiempo será más fresco que en las otras localidades del pronóstico. La temperatura mínima será de 8 grados durante la madrugada y llegará a los 10 grados por la mañana.

Durante la tarde, la máxima alcanzará los 16 grados, mientras que por la noche se esperan 11 grados.

El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y algo nublado durante la tarde y la noche.

El viento soplará del sudoeste durante la madrugada, rotará al oeste por la mañana y volverá al sudoeste durante la tarde y la noche. Las velocidades previstas oscilarán entre 7 y 22 km/h.