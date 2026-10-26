La provincia de Neuquén tiene una alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche de este lunes 26 de octubre, según informó la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos. El pronóstico contempla lluvias intensas en períodos cortos, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 15 y 20 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera localizada. La advertencia alcanza a distintos sectores de la provincia; la información difundida no precisa cuáles son las localidades comprendidas.

Ante la posibilidad de anegamientos y dificultades para circular, las autoridades recomendaron evitar los cruces de agua, extremar las precauciones en rutas y caminos y seguir las actualizaciones de los canales oficiales.

Qué fenómenos se esperan en Neuquén

De acuerdo con el informe provincial, las tormentas podrían presentar distintas intensidades y generar condiciones peligrosas en períodos breves.

Entre los fenómenos previstos se encuentran:

Lluvias abundantes en cortos períodos, con acumulados estimados de 15 a 20 milímetros.

Posible caída de granizo, que podría afectar vehículos, viviendas y espacios al aire libre.

Fuertes ráfagas de viento, con potencial impacto en la circulación y las actividades exteriores.

Anegamientos y dificultades en caminos, especialmente en sectores donde el agua se acumule o escurra con rapidez.

Los valores de precipitación son estimaciones y no implican que vaya a llover con la misma intensidad en toda la provincia. Algunos sectores podrían registrar acumulados superiores a los previstos.

Cómo actuar ante las tormentas

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante el período de inestabilidad.

Evitar circular por calles o caminos anegados.

No intentar atravesar cauces de agua, aunque parezcan tener poca profundidad.

Extremar las precauciones al conducir por rutas y caminos.

Consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones meteorológicas y las indicaciones de las autoridades.

Las condiciones pueden cambiar rápidamente durante una tormenta. Por eso, antes de emprender un viaje, conviene revisar el estado de la ruta y evaluar si es necesario postergar el traslado.

Qué significa una alerta amarilla por tormentas

Una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños. No significa que todas las localidades vayan a experimentar tormentas fuertes ni que necesariamente se produzcan anegamientos.

En este caso, la advertencia se relaciona con la combinación de lluvias intensas en períodos cortos, granizo y ráfagas de viento. El riesgo concreto dependerá de la evolución de las tormentas y de las condiciones de cada sector afectado.

Comunicado de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

La acumulación rápida de agua puede complicar la circulación incluso cuando las precipitaciones se concentran en un área reducida. Por eso, las recomendaciones preventivas son relevantes tanto para quienes viven en las zonas bajo alerta como para quienes deban viajar durante la tarde o la noche.

Teléfonos de emergencia en Neuquén

Ante una situación de emergencia, los números informados por las autoridades son:

101 — Policía

Para solicitar asistencia policial.

107 — Emergencias sanitarias

Para solicitar asistencia médica de emergencia.

Ante cualquier eventualidad, se recomienda respetar las indicaciones de los equipos de emergencia y evitar exponerse a situaciones de riesgo para intentar atravesar zonas inundadas.