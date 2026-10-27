Una camioneta Ford F-100 Duty se incendió este lunes en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1490, en Neuquén. El siniestro no dejó personas heridas ni fallecidas y motivó un operativo de emergencia que incluyó la interrupción preventiva del tránsito.

En un primer momento, los equipos de emergencia no lograron localizar al conductor, por lo que se interrumpió la circulación para resguardar a los automovilistas. También se solicitó la intervención de los Bomberos de Piedra del Águila.

Posteriormente, un minibús con personal de Bomberos de la Policía llegó al lugar para hacerse cargo de las tareas destinadas a controlar el incendio. Durante el operativo, las explosiones que se producían en el vehículo obligaron a extremar las medidas de seguridad.

Por qué no encontraban al conductor de la camioneta

La ausencia inicial del conductor generó preocupación entre los equipos que intervenían en el lugar. Más tarde, el hombre apareció y explicó que había dejado la camioneta para buscar señal telefónica y pedir ayuda.

La situación permitió aclarar por qué no estaba junto al vehículo cuando llegaron los primeros equipos de emergencia. No se informaron personas lesionadas como consecuencia del incendio.

Qué hacer ante el incendio de un vehículo en la ruta

Los incendios vehiculares pueden generar riesgos adicionales por el humo, las llamas y las posibles explosiones. Ante una situación de este tipo, es importante priorizar la seguridad personal y la de los demás conductores.

Las recomendaciones básicas son:

Detenerse en un lugar seguro, si las condiciones lo permiten, y alejarse del vehículo incendiado.

Dar aviso a los servicios de emergencia e informar la ubicación con la mayor precisión posible.

No acercarse al rodado ni regresar a buscar pertenencias mientras exista peligro.

Seguir las indicaciones del personal de emergencia y respetar los cortes preventivos de circulación.

En rutas nacionales, mantener distancia del foco del incendio permite facilitar el trabajo de los equipos y disminuir la exposición de terceros.