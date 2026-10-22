La alerta naranja no da tregua en Neuquén y los organismos continúan tomando medidas preventivas para evitar incidentes. Además de las clases suspendidas en Zapala, la Universida Nacional del Comahue también informó de la suspensión de actividades.

Desde la Facultad de Humanidades, en Neuquén Capital, emitieron una resolución este jueves 22 de octubre por las condiciones meteorológicas en la región y el alerta naranja.

Por esto informaron que se suspenden las actividades académicas y administrativas en esta Facultad, desde este jueves a las 14, frente al alerta de lluvias, granizo y vientos fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A partir de la suspensión recomendan a las cátedras la readecuación de la modalidad en las actividades académicas previstas para el día de la fecha, de presenciales a virtuales, sin cómputo de inasistencias.

Por el momento no se adelantó si la medida se mantendrá hasta el viernes y si otras Facultades de la Universidad se adhieren a la medida.