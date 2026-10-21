Lluvias en Neuquén: el operativo de Educación para sostener las clases en las escuelas rurales

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez habló en el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 acerca de la complejidad que implica llevar a los alumnos que estudian en escuelas rurales de la provincia producto de las intensas lluvias que se registran en diversas zonas del territorio.

Acerca del panorama actual expresó: “La situación más compleja la tenemos en la ruralidad, donde dificultades para transitar generan un problema en el acceso de vehículos en los que llevamos y traemos a alumnos, que no son vehículos cuatro por cuatro por lo cual se hace complejo transitar en algunos caminos”.

“Tenemos comprometida la continuidad del ciclo lectivo 2026, no por este fenómeno, sino por la complejidad propia de la ruralidad”, sostuvo la funcionaria en AM550.

Sin embargo, se mostró optimista: “La mayoría de las escuelas tienen jornada completa de modo que la carga horaria de esos alumnos es mayor que del resto, de alguna manera eso compensa las interrupciones que solemos tener”.

Los lugares más afectados en este contexto están en las localidades de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Aluminé, Andacollo y Loncopué.

“Tenemos poca incidencia de problemas de infraestructura, algunas situaciones se dieron producto de que había que hacer un trabajo más intensivo de mantenimiento, pero la dificultad tiene que ver con la accesibilidad”, manifestó la ministra de Educación de Neuquén en La Segunda Mañana.

Y concluyó: “Las clases se retomarán cuando haya seguridad para acceder a las escuelas”.

La entrevista a la ministra Soledad Martínez





