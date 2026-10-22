Un intenso temporal de lluvia afectó a la localidad de Zapala esta mañana, con una fuerte tormenta que se desató en la ciudad dejando calles totalmente inundadas y un pronóstico de nuevas precipitaciones.

El paso de un intenso temporal de lluvia sorprendió a los vecinos alrededor de las 8 y en cuestión de minutos, las precipitaciones provocaron anegamientos en distintas calles de la ciudad.

Vecinos compartieron videos e imágenes donde se ve cómo el agua corre de vereda a vereda, imposibilitando la circulación en plena hora pico.

De acuerdo con el reporte metereológico para Zapala, el mal tiempo se mantendrá durante todo este jueves 22 de octubre. Para lo que resta del día y la noche se prevén lluvias y chaparrones aislados, acompañados por vientos moderados del sector noreste y sudeste con ráfagas de hasta 26 km/h y temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 14°C.

Clases suspendidas por hoy

Desde el Consejo Provincial de Educación, informaron que por la alerta y las condiciones en la ciudad, se suspenden las clases en las instituciones educativas este jueves 22 de octubre.

La medida abarca a los establecimientos dependientes del DISTRITO REGIONAL III de Zapala para los turnos tarde y vespertino.

En cuanto a la jornada del viernes 23, será evaluada durante este día.

Nuevo corte preventivo en Ruta Provincial 5

A las 9.45 de este jueves 22 de octubre se informó desde el Consorcio de Cooperación Coarco - Servipet, que por el aumento significativo del caudal del arroyo Carranza se dispuso el corte de la circulación.

Esto abarca la Ruta 5, a la altura del Puente Carranza, por tiempo indefinido, hasta que las condiciones permitan garantizar la seguridad vial.

Se solicita a los usuarios respetar la señalización, no intentar atravesar el sector afectado y seguir las indicaciones del personal de obra. Por el momento no se sabe hasta cuándo continuará la medida.

Estado en los pasos fronterizos

Mientras se mantiene el alerta amarilla y naranja para Neuquén, Vialidad Nacional detalló que los pasos internacionales se encuentran transitables con extrema precaución.

Hay calzadas mojadas y se espera lluvia de variada intensidad en toda la provincia. Posibles desmoronamientos en la zona cordillerana, deslaves y anegamientos.

Cardenal Samore: Habilitado

Pino Hachado: Habilitado

Icalma: Habilitado

Mamuil Malal: Habilitado

Se recomienda evitar circular durante las alertas climáticas y de noche/madrugada, además de mantenerse informado mediante canales oficiales.

Rutas con visibilidad complicada por niebla

Por otro lado, se solicita tránsitar con extrema precaución por calzadas mojadas por lluvias de variada intensidad, con sedimentos en sectores , banquinas inestables.

Se advierte visibilidad reducida por bancos de niebla espesa en:

- RN 22: entre Cutral Co y Zapala



- RN 40: entre Zapala y Las Lajas



- RN 40: entre Zapala y Catan Lil



- RN 237: entre Arroyito y Piedra del Aguila