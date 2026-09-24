La provincia de Neuquén atraviesa un gran temporal que ha provocado suspensión de clases, rescates, cortes de ruta y suspensión de actividades al aire libre. Varias localidades se mantienen en alerta roja y se han tomado decisiones para resguardar a la población.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos se informó que están suspendidas las clases en todo el oeste neuquino, aunque en el centro y la zona metropolitana hay actividad escolar con normalidad.

Clases y actividades suspendidas hasta el viernes

Tras una reunión del Comité de Emergencias por el temporal que se desarrolló este jueves en la ciudad de Neuquén, la suspensión de clases de determinó luego de comunicaciones con la ministra de Educación, Soledad Martínez y además explicó que las actividades al aire libre y centros de esquí estarán suspendidas todo este jueves hasta las primeras horas del viernes.

Rescate de personas y monitoreo constante

El riesgo principal es el desmoronamiento, caída de árboles, deslaves de nieve y socavones en los caminos. Desde la Secretaría incluso agregaron que durante el temporal ya tuvieron que realizar un rescate en Ruta 65.

Se trataba de una familia que estaba en un vehículo, atrapados, ya que la ruta está intransitable. La Ruta Provincial 23 está siendo evaluada constantemente y la Ruta Siete Lagos actualmente está transitable, aunque los pasos están cerrados.

Por el momento, todas las medidas preventivas tomadas han dado buenos resultados. En cuanto a la alerta, sigue presente y se está desplazando hacia el Norte, luego de pasar por el Sur y causar incidentes.

El monitoreo está centrado en la cuenca del Neuquén, donde hay población en zona de riberas no habilitados, donde podría llegar el agua.

Villa La Angostura fue uno de los lugares más afectados y se realizó el trabajo para evitar que el clima genere más problemas.

Las zonas más afectadas

Por su parte, el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz informó que “desde la provincia venimos monitoreando toda la situación meteorológica”.

Explicó que hubo “lluvias muy altas, principalmente en todo lo que es la región de Los Lagos y parte del Centro, o sea, prácticamente partiendo desde Villa Pehuenia y Aluminé hacia Pilo Lil, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, siendo esta última la más afectada con un mayor caudal de precipitaciones”.

“Por eso tuvimos calles anegadas, situaciones complejas en barrios”, dijo y destacó la celeridad del trabajo del “personal municipal en conjunto con el apoyo operativo de secretaría de Emergencias, a través de nuestros brigadistas que prestaron colaboración con equipo pesado”.

Una familia trasladada y el avance del temporal

“Solo una familia afectada básicamente y de prevención se los llevó a otro lugar seguro por parte de la municipalidad de Villa La Angostura, pero en líneas generales y motivando todas las restricciones y medidas preventivas que llevamos a cabo, no tenemos que registrar ningún tipo de hecho donde alguna persona se haya visto afectada exclusivamente por algún riesgo de deslave, caída de piedras o cualquier otra situación”, añadió.

Cruz detalló que “continuamos ahora con un monitoreo intensivo hacia el Centro y Norte de la provincia, donde esta situación que se produjo en el Sur puede ser muy probable que surja en la zona Norte".

También aclaró que aunque el resto de la provincia no tenga alerta, pueden presentar viento, lloviznas o chaparrones. Por el momento no se lamentó ninguna situación grave.

Las localidades afectadas por viento

“En cuanto lo que es viento, se ha dado el predominante desde el Centro al Norte, viéndose así también servicios afectados como energía eléctrica y telefonía móvil. Ayer fueron ampliamente superados los 100 kilómetros por hora de viento, donde Buta Ranquil y Barrancas fueron las más afectadas, como así también lo que es el departamento Minas, desde Andacollo hacia todo el norte neuquino”, informó el funcionario.

Por último, expresó que “Alto Neuquén, a partir de la zona desde Loncopué hacia Coyuco-Cochico, Los Miches, Andacollo, Las Ovejas, Varvarco, Buta Ranquil, Barrancas, inclusive sectores cercanos a Chos Malal, Tricao Malal y Las Lajas, todo ese corredor puede estar sujeto a todas estas líneas de lluvias, pero principalmente vientos fuertes que se siguen registrando en la zona”.