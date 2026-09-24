En el marco de la alerta roja por fuertes lluvias y vientos que rige en la cordillera neuquina, la situación en las rutas se ha complicado y mantiene en alerta a las autoridades por posibles incidentes.

Según Info Los Andes, durante la noche del miércoles 23 de septiembre se interrumpió de forma preventiva el tránsito en Ruta de los 7 Lagos por precaución frente al temporal.

La principal preocupación son los posibles desprendimientos o derrumbes, ya que la cantidad de lluvia que se espera puede arrastrar sedimentos, además de generar deshielo desde las altas montañas hacia arroyos y ríos.

Sin embargo, la situación más grave por este mediodía del jueves es en Ruta Provincial 23, en el tramo que une Pilo Lil y Cuesta del Rahue. Allí se produjo una caída de rocas que interrumpe el paso de todo tipo de vehículos.

Detallaron que no afecta a quienes vienen desde Neuquén por el Rahue, sino que es desde el puente de Pilo Lil, a 20 kilómetros hacia Aluminé. Afecta gravemente esa zona ya que no hay caminos alternativos.

El corte es total y está impedido llegar al lugar con vehículos. Por el momento personal realiza tareas en el lugar junto con efectivos policiales, aunque cualquier cambio en el clima puede atrasar los trabajos.

Por esto se solicita a las comunidades cercanas a Pilolil, Rahue, Aluminé y Junín de los Andes que antes de emprender cualquier viaje mantengan siempre la comunicación con las autoridades, Protección Civil o la Policía del Neuquén.

Se pide que si no es necesario no se emprendan viajes hacia la cordillera, ya que se espera que el temporal siga durante esta jornada.