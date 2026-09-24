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Precaución

EPAS trabaja para solucionar la turbiedad del río Neuquén provocada por el temporal en Alto Neuquén

Las cuadrillas están realizando maniobras en el servicio de agua potable, por lo que el servicio podría verse interrumpido.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 13:03
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La zona afectada por la turbiedad es el Alto Neuquén. Foto archivo.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que, debido al fuerte caudal de los ríos por el temporal y los sedimentos arrastrados en las fuertes lluvias, el Alto Neuquén registra elevados niveles de turbiedad en el río Neuquén.

La tormenta y la situación del agua ha obligado a realizar maniobras operativas en el servicio de agua potable. Adelantaron que estas tareas podrían ocasionar inconvenientes esporádicos en el suministro.

Para acompañar este trabajo, se solicita a los usuarios hacer un uso responsable del agua, priorizando su utilización para consumo e higiene personal mientras se mantenga el alerta meteorológico. 

El Organismo cuenta con personal trabajando de manera constante en el monitoreo de la situación, y llevando las acciones necesarias para paliar esta situación climática.

Piden a los usuarios hacer un uso responsable del recurso durante este período. Ante cualquier consulta, comunicarse a través de los canales oficiales del organismo al 0800 222 4827 o al 2994523084.

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