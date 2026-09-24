El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que, debido al fuerte caudal de los ríos por el temporal y los sedimentos arrastrados en las fuertes lluvias, el Alto Neuquén registra elevados niveles de turbiedad en el río Neuquén.

La tormenta y la situación del agua ha obligado a realizar maniobras operativas en el servicio de agua potable. Adelantaron que estas tareas podrían ocasionar inconvenientes esporádicos en el suministro.

Para acompañar este trabajo, se solicita a los usuarios hacer un uso responsable del agua, priorizando su utilización para consumo e higiene personal mientras se mantenga el alerta meteorológico.

El Organismo cuenta con personal trabajando de manera constante en el monitoreo de la situación, y llevando las acciones necesarias para paliar esta situación climática.

Piden a los usuarios hacer un uso responsable del recurso durante este período. Ante cualquier consulta, comunicarse a través de los canales oficiales del organismo al 0800 222 4827 o al 2994523084.