Las lluvias y tormentas previstas para esta semana mantienen en alerta a distintos sectores de Neuquén, donde las autoridades advierten sobre posibles crecidas repentinas de arroyos, anegamientos y complicaciones en rutas. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos pidió extremar las precauciones, especialmente en zonas ribereñas y sectores vulnerables.

La secretaria del área, Luciana Ortiz Luna, advirtió que las tormentas podrían intensificarse durante el martes 20 de octubre, con precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. El riesgo se extiende a diferentes regiones de la provincia, donde ya se registraron entre siete y ocho episodios de características similares.

Uno de los antecedentes recientes es la crecida del arroyo Covunco, que durante la madrugada del sábado inundó sectores ribereños de El Puente y Covunco Abajo, pese a que no había llovido en la localidad. El episodio obligó a realizar evacuaciones preventivas, asistir a pobladores rurales y restringir la circulación por la Ruta Provincial 14.

Las tormentas pueden descargar mucha agua en pocos minutos

Ortiz Luna explicó que uno de los principales riesgos de este escenario meteorológico es la intensidad de las precipitaciones en lapsos breves. Según señaló en una entrevista con Radio y Televisión del Neuquén (RTN), las tormentas pueden producir descargas importantes de agua en cuestión de minutos, acompañadas por actividad eléctrica o granizo.

La funcionaria advirtió que estos fenómenos pueden desarrollarse con escaso margen de anticipación. Por eso, pidió prestar atención a las notificaciones oficiales y evitar confiar en información sin confirmar que circula por redes sociales.

Entre las localidades y zonas donde ya se registraron episodios de este tipo mencionó Añelo, Los Catutos, Chorriaca, Barrancas, Buta Ranquil, Villa La Angostura y Junín de los Andes.

La situación requiere especial atención porque las precipitaciones no siempre generan consecuencias únicamente en el lugar donde caen. El agua puede desplazarse desde sectores elevados hacia cauces y zonas bajas, provocando aumentos repentinos del caudal a distancia.

El suelo saturado aumenta el riesgo de inundaciones

Uno de los factores que preocupa a los equipos de emergencia es el estado del terreno. Según explicó Ortiz Luna, el suelo está muy saturado por las precipitaciones y el agua puede escurrir hacia los cauces naturales o acumularse en sectores bajos.

Esto significa que las complicaciones pueden aparecer incluso cuando la lluvia cesa o cuando una localidad no registra precipitaciones importantes en ese momento.

El caso del arroyo Covunco refleja ese riesgo. Durante la madrugada del sábado, una crecida afectó a El Puente y Covunco Abajo, donde se desplegó un operativo de emergencia. De acuerdo con la información recibida por la Secretaría, el caudal había descendido posteriormente.

El arroyo cuenta con sensores para monitorear sus variaciones, aunque las autoridades mantienen la atención sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y el comportamiento del agua.

Qué pasa con el arroyo Carranza y la Ruta Provincial 5

Otro de los puntos que requiere seguimiento es el arroyo Carranza, cuya crecida puede comprometer la circulación por la Ruta Provincial 5, un corredor importante para la conexión con Rincón de los Sauces.

Las lluvias recientes ya provocaron interrupciones en ese sector. El domingo 18 de octubre se informó un nuevo corte de la ruta por el aumento del caudal, que llegó hasta el camino e impidió el paso de vehículos.

La reapertura depende de que el agua descienda y de que las condiciones de seguridad permitan restablecer la circulación. Por eso, quienes tengan previsto viajar por la zona deben consultar los partes actualizados de Vialidad Provincial y respetar las restricciones vigentes.

La recomendación también alcanza a otros caminos provinciales que pueden resultar afectados por acumulación de agua, barro o crecidas. No se debe intentar atravesar cauces ni sectores anegados, aunque el nivel del agua parezca bajo.

Dónde se concentra la preocupación en Neuquén capital

En Neuquén capital, la atención está puesta en las poblaciones vulnerables cercanas a las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, además de sectores del barrio Gregorio Álvarez y de la meseta, donde el escurrimiento puede generar complicaciones.

En estas áreas, las autoridades deben considerar tanto la acumulación de agua por las precipitaciones como el desplazamiento del caudal desde otros sectores de las cuencas.

La prevención incluye identificar las zonas de mayor exposición, mantenerse en contacto con los referentes locales y conocer de antemano qué hacer ante una eventual evacuación.

Ortiz Luna indicó que se están organizando planes de evacuación para distintas localidades. Por eso, recomendó comunicarse con referentes barriales, comisiones de fomento e intendentes para conocer las indicaciones correspondientes a cada lugar.

Qué recomienda Emergencias ante las lluvias

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos pidió seguir los canales oficiales y coordinar las medidas preventivas con las autoridades locales. Las principales recomendaciones son:

Consultar las alertas oficiales y evitar compartir información que no haya sido confirmada.

Mantener contacto con referentes barriales, intendentes y comisiones de fomento para conocer los planes de evacuación.

Evitar acercarse a arroyos, ríos y cauces que presenten aumentos de caudal.

No cruzar caminos inundados ni intentar atravesar sectores con agua sobre la calzada.

Planificar los viajes con anticipación y, de ser posible, evitar circular de noche durante las condiciones meteorológicas adversas.

Respetar la señalización preventiva y las indicaciones de los equipos de emergencia.

Consultar el estado de las rutas antes de salir.

Para conocer las condiciones de circulación, se puede consultar el sitio oficial de la Dirección Provincial de Vialidad: www.dpvneuquen.gov.ar, o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 2942-572138.

Ante una emergencia, se recomienda contactar a Defensa Civil y seguir las instrucciones de las autoridades de cada localidad.