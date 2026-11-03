La provincia de Neuquén tendrá este martes 3 de noviembre una jornada marcada por las lluvias, las tormentas y el viento, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones de inestabilidad alcanzarán a Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal, aunque con distinta intensidad según la región.

En la ciudad de Neuquén se esperan tormentas desde la madrugada y chaparrones durante la noche, con una temperatura máxima de 24 grados. En el interior provincial, las ráfagas podrían alcanzar los 78 km/h en Chos Malal, mientras que en Zapala llegarían a 69 km/h y en San Martín de los Andes a 59 km/h.

El escenario también estuvo acompañado por un aviso a muy corto plazo emitido por el SMN a las 20:05 del lunes 2 de noviembre. La advertencia comprendió a los departamentos neuquinos de Añelo y Confluencia, además de sectores de Río Negro.

Alerta por tormentas fuertes: qué zonas están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes que incluyó lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

En Neuquén, las zonas alcanzadas fueron:

Añelo.

Confluencia.

En Río Negro, el aviso comprendió los departamentos de El Cuy y General Roca.

El organismo informó que los fenómenos fueron detectados mediante radares meteorológicos. El aviso fue publicado a las 20:05 del lunes y tuvo una vigencia de dos horas desde su emisión.

Ante estas condiciones, el SMN recomendó asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, permanecer en construcciones cerradas y mantenerse alejados de puertas y ventanas.

También pidió evitar refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital este martes

La ciudad de Neuquén tendrá precipitaciones desde las primeras horas del martes. La madrugada comenzará con tormentas y una temperatura de 14 grados.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, mientras que el termómetro llegará a los 17 grados.

Por la tarde, la máxima alcanzará los 24 grados, aunque continuarán las condiciones de inestabilidad con nuevas tormentas aisladas. El viento soplará del Oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h.

Hacia la noche se pronostican chaparrones y una temperatura de 17 grados. El viento aumentará su intensidad y las ráfagas podrían alcanzar los 69 km/h.

Zapala tendrá lluvias aisladas y ráfagas de hasta 69 km/h

En Zapala, el martes comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 6 grados durante la madrugada.

Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con 13 grados. Las precipitaciones aparecerán durante la segunda mitad de la jornada: por la tarde y la noche se pronostican lluvias aisladas, con temperaturas de 15 y 9 grados, respectivamente.

El viento del Oeste será otro de los factores a tener en cuenta. Las ráfagas podrían alcanzar los 69 km/h, especialmente durante los períodos de mayor intensidad previstos en el pronóstico.

San Martín de los Andes tendrá lluvias fuertes y una máxima de 11 grados

En San Martín de los Andes se esperan las temperaturas más bajas entre las cuatro localidades analizadas.

La madrugada comenzará con cielo mayormente nublado y 5 grados. Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con una temperatura de 7 grados.

El período de mayor intensidad de las precipitaciones llegará por la tarde, cuando se pronostican lluvias fuertes y una máxima de apenas 11 grados.

Durante la noche continuarán las precipitaciones aisladas, con una temperatura de 5 grados. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 59 km/h.

Chos Malal tendrá las ráfagas más intensas de la provincia

Chos Malal aparece entre las localidades que deberán prestar atención a la intensidad del viento durante el martes.

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y 9 grados durante la madrugada. Por la mañana, la temperatura llegará a los 13 grados y se espera nubosidad parcial.

Durante la tarde se pronostican lluvias y una máxima de 16 grados. En ese período, las ráfagas del Oeste podrían alcanzar los 78 km/h, el registro más elevado entre las cuatro ciudades incluidas en este pronóstico.

Por la noche continuarán las precipitaciones aisladas y la temperatura rondará los 12 grados.