El Octoberfest Plottier 2026 reunió a 14 cervecerías artesanales, foodtrucks y propuestas musicales el sábado 31 de octubre en el Parque España. La actividad se desarrolló entre las 19 y la medianoche, con acceso libre y gratuito, y convocó a vecinos de la ciudad y visitantes de otras localidades de la región.

El encuentro reunió a productores de cerveza artesanal de Plottier y distintos puntos de Neuquén, incluidos emprendimientos que llegaron desde San Martín de los Andes. La propuesta también incorporó opciones gastronómicas locales, variedades de cerveza sin alcohol y alternativas sin TACC.

Organizado por la Municipalidad de Plottier, el Ente de Desarrollo Económico de Plottier (EDEP) y la Dirección de Turismo, el evento buscó dar visibilidad a los productores regionales, generar oportunidades comerciales y promover el turismo local.

Qué cervecerías participaron del Octoberfest Plottier 2026

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la participación de 14 cervecerías artesanales. Entre las marcas identificadas estuvieron AMIOS y RAMBLO, de Plottier, junto a OWE, Llegando los Monos, Borken, Kumpel, Bruselas, Mutisia, Immer Bier, Gringa Sin TACC, Beyla y Mr. Hops.

También se sumaron otros productores regionales. Cada emprendimiento contó con un puesto propio en el pasaje interno del Parque España, donde los asistentes pudieron conocer y probar distintas variedades.

La oferta incluyó estilos tradicionales y alternativas sin alcohol y sin TACC, una propuesta que amplió las opciones disponibles para los visitantes.

Gastronomía, música y espacios para compartir

La actividad no estuvo centrada exclusivamente en la cerveza. Sobre la calle Libertad se instaló el sector gastronómico, con foodtrucks de Plottier que ofrecieron distintas alternativas para acompañar la jornada.

En la plazoleta central, debajo del sauce centenario, un DJ en vivo aportó música desde el atardecer hasta el cierre del encuentro, previsto para la medianoche.

El predio también contó con mesas comunes, espacios verdes de uso libre y un punto de hidratación dispuesto por la Cooperativa de Agua Potable Plottier Ltda.

La distribución de los puestos permitió combinar el recorrido por las cervecerías con la oferta gastronómica y los espacios de encuentro al aire libre.

Qué impacto busca generar el evento en la economía de Plottier

La intendenta Malena Resa destacó la convocatoria y el aporte de este tipo de iniciativas a la actividad comercial y productiva de la ciudad.

“Teníamos ganas de hacer un evento para promover la producción local y regional. Estamos muy contentos, esto activa la economía, visibiliza y aparte nos hace bien”, expresó.

Por su parte, Catalina Barros, gerente del Ente de Desarrollo Económico de Plottier (EDEP), valoró la posibilidad de acompañar a los productores y generar espacios para difundir sus emprendimientos.

“Estamos felices de poder acompañar esta iniciativa que busca promover el desarrollo de todos los productores locales y regionales de cerveza”, señaló.

Barros también hizo hincapié en la llegada de visitantes de otras localidades y en el objetivo de fortalecer la actividad turística y gastronómica.

“Lo que queremos también es promover el turismo en Plottier. Nos alegra mucho saber que vinieron no solo vecinos de nuestra ciudad, sino también de localidades cercanas a disfrutar de este evento”, agregó.

La cerveza artesanal como parte de la producción regional

La convocatoria del Octoberfest se inscribe en un contexto de crecimiento y visibilidad de los emprendimientos cerveceros de Neuquén y el Alto Valle. La participación de productores de distintas localidades permitió reunir en un mismo espacio marcas que habitualmente desarrollan su actividad en mercados y circuitos comerciales diferentes.

En noviembre de 2025, por ejemplo, Neuquén realizó una nueva edición de Confluencia de Cervezas, con más de 20 emprendimientos y actividades vinculadas a la elaboración y degustación de cerveza artesanal. Estas iniciativas muestran cómo la producción regional también puede integrarse a propuestas recreativas y turísticas.

En Plottier, el Octoberfest sumó esa dimensión productiva a la utilización de espacios públicos como escenarios para actividades gastronómicas y culturales. Para los emprendedores, estos encuentros representan una oportunidad de exhibir sus productos, acercarse a nuevos consumidores y generar contactos comerciales.

Una propuesta que busca consolidarse en la agenda turística

La actividad fue impulsada por la Secretaría de Gobierno, el Ente de Desarrollo Económico de Plottier (EDEP) y la Dirección de Turismo de la Municipalidad, con el acompañamiento de distintas áreas municipales y la articulación de la Cámara de Cerveceros.

El encuentro cerró durante la noche del sábado 31 de octubre, luego de reunir a productores, emprendedores gastronómicos y visitantes de Plottier y otras localidades.

Por el momento, no se informaron cifras oficiales de asistencia, volumen de ventas ni una fecha confirmada para una próxima edición. La continuidad de la propuesta y su eventual incorporación al calendario anual dependerán de las definiciones de la organización municipal.

El Octoberfest Plottier 2026 dejó así una nueva experiencia de articulación entre producción artesanal, gastronomía y turismo, con el Parque España como punto de encuentro para el sector cervecero regional.