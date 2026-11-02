Rutas, viviendas y una obra clave para Vaca Muerta: qué cambia con los acuerdos que firmó Neuquén con Nación

Los acuerdos que firmó este lunes 2 de noviembre el gobernador Rolando Figueroa con el Gobierno nacional en Buenos Aires tienen implicancias concretas para la infraestructura de Neuquén. Más allá del anuncio general de cooperación entre ambas administraciones, los convenios establecen quién tendrá a cargo determinadas obras, qué responsabilidades asumirá la Provincia y cuáles son los proyectos que se busca poner en marcha o terminar.

La agenda incluyó cuatro acuerdos vinculados con infraestructura hidráulica, vial y habitacional. Figueroa se reunió con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y también rubricó convenios con el secretario de Obras Públicas, Bernardo Heredia, y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Entre los puntos más relevantes aparecen la construcción de un canal aliviador de gran capacidad en la presa Portezuelo Grande, el traspaso de la gestión de un tramo de la Ruta Nacional 40 entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, la continuidad de la Circunvalación de Villa La Angostura y la transferencia de 140 viviendas Procrear en Centenario.

Portezuelo Grande: un canal aliviador de 1.620 metros para reforzar la seguridad de la presa

Uno de los convenios establece un marco de colaboración entre la Provincia y Nación para avanzar con la obra del canal aliviador de Vaca Muerta, en la presa Portezuelo Grande, sobre el río Neuquén.

El proyecto contempla la construcción de un canal de aproximadamente 1.620 metros de longitud sobre la margen derecha de la presa, con una capacidad de evacuación de 4.000 metros cúbicos de agua por segundo.

El objetivo es incrementar la capacidad de evacuación de caudales del sistema y mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura ante crecidas extraordinarias. Se trata de una obra de relevancia para la regulación hídrica de la cuenca, la protección de las poblaciones ribereñas y el desarrollo de las actividades productivas y energéticas.

Según se detalla en el convenio, la intervención responde también a una obligación judicial que recae sobre el Estado nacional, a partir de un fallo que estableció la necesidad de ejecutar los trabajos para garantizar la seguridad de la presa.

Figueroa destacó que el tema lleva varios años pendiente y señaló que es la primera vez que un gobierno nacional acepta trabajar en esa dirección para saldar esa deuda.

Ruta 40: Neuquén asumirá el mantenimiento de un tramo de casi 95 kilómetros

Otro de los acuerdos modifica las responsabilidades sobre un sector estratégico de la Ruta Nacional 40, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

A través del convenio con Vialidad Nacional, la Provincia recibirá la gestión integral de las tareas de ejecución de obras, conservación, mejoramiento y mantenimiento del tramo comprendido entre las progresivas 2116,14 y 2211,43. Se trata de aproximadamente 95 kilómetros de una de las trazas turísticas más importantes de la provincia y de la región de los Siete Lagos.

A partir del acuerdo, Neuquén tendrá a su cargo no solamente la conservación de la calzada, sino también el mantenimiento de banquinas, puentes, señalización vertical y horizontal, sistemas de iluminación y elementos de seguridad vial.

También deberá ocuparse de la limpieza y conservación de alcantarillas y sumideros, la reparación o reposición de barandas y el mantenimiento de taludes y contrataludes, entre otras intervenciones.

Un aspecto central del convenio es que la Provincia podrá definir el plan de obras y las inversiones necesarias para ese tramo. Tendrá la posibilidad de ejecutar los trabajos por administración propia, contratar empresas o utilizar el mecanismo de gestión que considere más conveniente.

El financiamiento de esas tareas quedará a cargo del Estado neuquino. Además, el acuerdo contempla la posibilidad de implementar un esquema de concesión de obra pública mediante el cobro de peaje sobre la totalidad o una parte de la traza.

Circunvalación de Villa La Angostura: cómo se terminarán las obras pendientes

La situación de la Circunvalación de Villa La Angostura también formó parte de los acuerdos firmados en Buenos Aires.

En este caso, Vialidad Nacional cederá a la Provincia su posición contractual en el contrato que había firmado con la unión transitoria de empresas integrada por CODI, Conevial y Vial Agro La Angostura.

Este paso administrativo resulta necesario para que Neuquén pueda asumir la continuidad de los trabajos que todavía están pendientes y avanzar con la finalización de la obra.

El convenio establece que la Provincia deberá abonar a la empresa los certificados correspondientes a los avances de los trabajos priorizados para la rehabilitación y el mantenimiento de las calzadas, siempre que hayan sido emitidos con posterioridad a la firma del acuerdo. También se fijó un plazo de 10 días hábiles para que el 12° Distrito Neuquén de Vialidad Nacional y el Gobierno provincial elaboren un acta de constatación del estado de ejecución de la obra. Ese documento deberá precisar los trabajos realizados y las tareas que todavía faltan completar.

En cambio, Nación conservará la responsabilidad por el reconocimiento, la tramitación y el pago de los certificados correspondientes a los trabajos efectivamente ejecutados antes de la fecha de corte que se establezca en el acta.

De esta manera, se busca ordenar las obligaciones pendientes y permitir que la Provincia tome el control contractual necesario para continuar con la obra.

Procrear en Centenario: la Provincia recibirá 140 viviendas para terminar

El cuarto acuerdo está relacionado con la política habitacional y contempla la transferencia a Neuquén del desarrollo urbanístico de 140 viviendas del programa Procrear en Centenario. El convenio fue firmado por Figueroa y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Heredia, y establece el traspaso del proyecto para que pueda avanzar hacia su finalización.

La medida se enmarca en el proceso de transferencia de desarrollos habitacionales que quedaron pendientes de ejecución bajo la órbita nacional.

Con este acuerdo, la Provincia podrá hacerse cargo de la continuidad del emprendimiento y avanzar con las gestiones necesarias para completar las viviendas.

El reclamo por las rutas nacionales y las obras que asumió Neuquén

Durante su paso por Buenos Aires, Figueroa también se refirió a la situación de las rutas nacionales y al esfuerzo que viene realizando la Provincia para sostener la infraestructura vial.

El gobernador aseguró que Neuquén está ejecutando obras sobre 1.000 kilómetros de rutas y realizando tareas de repavimentación en otros 650 kilómetros. Además, recordó que la Provincia ya absorbió algunas trazas nacionales y comenzó a ejecutar trabajos para mejorar sus condiciones.

Los nuevos convenios profundizan ese esquema de transferencia de responsabilidades y recursos desde Nación hacia el Estado provincial. En ese contexto, los acuerdos firmados no solo buscan destrabar obras que estaban pendientes, sino que también redefinen quién deberá hacerse cargo de su ejecución, mantenimiento y financiamiento.

Para Neuquén, el desafío será convertir estos compromisos administrativos en trabajos concretos, especialmente en sectores estratégicos para la seguridad hídrica, la conectividad vial, el turismo y el acceso a la vivienda