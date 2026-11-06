Alivio en las facturas de luz: CALF se hará cargo por seis meses de un ítem que beneficiará a 90.000 usuarios

En una decisión que prioriza el acompañamiento a los usuarios residenciales, CALF bonificará durante seis meses el ítem correspondiente a la cuota del acuerdo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) enmarcado en la ordenanza número 14.645.

Esta decisión adoptada beneficiará a más de 90.000 hogares de la ciudad de Neuquén, busca acompañar la decisión de la Municipalidad de Neuquén al eliminar la denominada “Tasa CAN” enmarcada en el programa de la denomina “Tarifa Neuquina”.

Es de destacar que la Cooperativa absorberá con recursos propios el importe total que recauda por ese concepto, el cual es variable ya que depende de la tasa de interés que aplica CAMMESA.

Acompañando esta medida también se lanzará próximamente un plan de pago para deudores con reducción de tasa de intereses.

De este modo CALF refuerza su compromiso de estar cerca de sus asociados y usuarios.





