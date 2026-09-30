La Cooperativa CALF informó que este miércoles 30 de septiembre habrá cortes programados de energía eléctrica en tres sectores de la ciudad de Neuquén. Las interrupciones se realizarán durante distintos momentos de la jornada y estarán vinculadas con obras sobre la infraestructura eléctrica.

El corte más extenso se desarrollará entre las 8 y las 13:30 en el sector comprendido entre Rincón Club de Campo y la Plaza de las Banderas. Allí, las cuadrillas de CALF realizarán tareas de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica.

Además, habrá una interrupción entre las 14:30 y las 18:30 en Castaño y Tosello, donde se ejecutarán trabajos de reubicación de conductores. En otro punto de la ciudad, entre las 9 y las 13, se reparará una línea subterránea de baja tensión en el sector de Pasaje Las Lilas, entre Mendoza y Entre Ríos.

La información difundida por CALF permite identificar tres zonas y horarios diferentes para este miércoles.

Por tratarse de cortes programados, los vecinos de las áreas alcanzadas podrán anticipar algunas actividades que dependan del suministro eléctrico durante las franjas horarias informadas.

Qué deben tener en cuenta los vecinos

CALF recomendó a los usuarios de las zonas involucradas tomar las precauciones necesarias antes del comienzo de cada corte.

Entre las medidas prácticas se encuentran cargar previamente teléfonos y otros dispositivos, prever alternativas para actividades que dependan de la electricidad y evitar dejar equipos sensibles conectados durante la interrupción.

La cooperativa también aclaró que los horarios y las áreas informadas son aproximados.

Además, la realización de los trabajos estará condicionada por las condiciones climáticas, por lo que podría haber modificaciones en el cronograma originalmente previsto.

Los cortes programados forman parte de las tareas sobre la red

Los trabajos anunciados para este miércoles se suman a otras intervenciones que CALF viene realizando sobre la infraestructura eléctrica de la ciudad.

En junio, la cooperativa había anunciado cortes programados para ejecutar tareas de renovación y ampliación de la red eléctrica en distintos sectores de Neuquén.

La necesidad de realizar intervenciones sobre la red también aparece en situaciones de emergencia. En mayo, por ejemplo, una falla sobre una instalación subterránea en el oeste neuquino obligó a CALF a desplegar una red aérea provisoria para restablecer el servicio mientras avanzaban las reparaciones.

Estos antecedentes permiten diferenciar los cortes anunciados para este miércoles de los apagones imprevistos, que pueden producirse por fallas en la red de distribución o en el sistema de transporte eléctrico.