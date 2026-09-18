La Cooperativa CALF programó tres interrupciones del servicio eléctrico para este domingo 20 de septiembre en distintos sectores de la ciudad de Neuquén. Las tareas se desarrollarán entre las 7 y las 14, según la zona.

Los trabajos incluyen ampliación y adecuación de infraestructura eléctrica, modificaciones vinculadas con la obra del Metrobus, incorporación de tecnología para modernizar el sistema de medición y tareas de mantenimiento destinadas a mejorar la confiabilidad de la red.

La cooperativa informó que las áreas afectadas son aproximadas y recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias. Además, aclaró que la ejecución de los trabajos queda sujeta a las condiciones climáticas.

Las tres zonas que tendrán cortes de luz

De 8 a 14: trabajos vinculados al Metrobus

El corte más extenso se realizará entre las 8 y las 14.

La interrupción alcanzará el sector comprendido desde Belgrano hasta República de Italia, entre Colón y Facundo Quiroga.

De acuerdo con CALF, las tareas estarán destinadas a la ampliación y adecuación de infraestructura eléctrica para acompañar el aumento de potencia y realizar modificaciones relacionadas con la obra del Metrobus.

De 7 a 12:30: modernización del sistema de medición

El segundo corte comenzará a las 7 y se extenderá hasta las 12:30.

La zona comprendida será desde Islas Malvinas hasta Alderete, entre Conrado Villegas y Amancay.

En este sector se incorporará tecnología para modernizar el sistema de medición, además de realizarse tareas de mantenimiento sobre la red eléctrica.

Según explicó la cooperativa, el objetivo de estas intervenciones es mejorar la confiabilidad del servicio.

De 7 a 12:30: mantenimiento de la red

La tercera interrupción tendrá el mismo horario, de 7 a 12:30.

El área afectada estará comprendida desde Amaranto Suárez hasta Independencia, entre Borlenghi y Carmen de Patagones.

CALF realizará allí trabajos de incorporación de tecnología para modernizar el sistema de medición y mantenimiento de la red, también con el objetivo de mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

Los cortes son programados, por lo que quienes residan o desarrollen actividades en las zonas señaladas podrán anticiparse a la interrupción del suministro.

Entre las principales precauciones se recomienda prever con anticipación las actividades que dependan de la electricidad y evitar dejar conectados equipos sensibles durante la interrupción.

También será importante tener en cuenta que los horarios y sectores informados son aproximados y que las tareas pueden quedar sujetas a las condiciones meteorológicas.

Este tipo de intervenciones forma parte de los trabajos que CALF realiza sobre su infraestructura para ampliar, mantener y modernizar la red eléctrica de Neuquén. En anteriores comunicados, la cooperativa también informó cortes programados asociados a mantenimiento, renovación de equipamiento y obras de infraestructura.

Por qué se realizan estos trabajos

Los tres cortes tienen un punto en común: la intervención sobre la infraestructura eléctrica requiere suspender temporalmente el suministro en los sectores donde trabajan las cuadrillas.

En el primer caso, las tareas están relacionadas con la adecuación de la infraestructura para acompañar un aumento de potencia y con modificaciones derivadas de una obra urbana como el Metrobus.

En los otros dos sectores, CALF apunta a incorporar tecnología para actualizar el sistema de medición y realizar mantenimiento sobre la red.

La modernización de estos componentes busca reducir inconvenientes y mejorar la confiabilidad del servicio a futuro.