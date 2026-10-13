Aluminé se prepara para celebrar su 111° aniversario con dos jornadas que combinarán música en vivo, gastronomía, producción local y tradiciones. Los festejos se realizarán el viernes 23 y sábado 24 de octubre en el predio del Polideportivo Municipal, con propuestas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes que quieran disfrutar de la identidad cultural de la localidad cordillerana.

La programación artística tendrá una importante variedad de géneros y representantes regionales. El viernes 23 subirán al escenario Ismael Rañipe, Enzo Padilla, La Estafa Dub, Bruno Huinca y Uriel Lozano, mientras que el sábado 24 será el turno de Aparceros, Ekos, Los Troperos del Chamamé, Luchi Parra y la Banda Cordillerana, Los Pincheiras del Sur y Los Herrera. Las actividades comenzarán a partir de las 19, con música y propuestas para compartir en familia.

Uno de los principales atractivos será el 13° Festival Provincial de la Cerveza Artesanal, que volverá a reunir a cervecerías de la región en dos noches dedicadas a la producción artesanal. El encuentro contará con música en vivo, patio de comidas y una feria de artesanos y emprendedores locales, en el marco de una celebración que busca poner en valor los sabores y el trabajo de la comunidad.

Elegirán la mejor empanada

La gastronomía también tendrá un lugar destacado con el Concurso de la Mejor Empanada de Aluminé, organizado por la Municipalidad. La instancia final se realizará el sábado 24 en el predio del Polideportivo Municipal y, a partir de las 19, se anunciarán los resultados y se entregarán los premios en el escenario mayor. El primer puesto recibirá $1.500.000, el segundo $750.000 y el tercero $500.000, además de delantal y cofia para cada ganador. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años con al menos cinco años de residencia en Aluminé o parajes aledaños.

A su vez, Aluminé Emprende funcionará desde las 17 durante las jornadas festivas, con espacios para conocer y adquirir productos elaborados por emprendedores y artesanos de la zona. De esta manera, el aniversario se proyecta como una oportunidad para impulsar la economía local, compartir las tradiciones y fortalecer el encuentro comunitario. Con entrada libre y gratuita, la localidad invita a celebrar sus 111 años con música, gastronomía y actividades para todos los gustos.