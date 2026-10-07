Aluminé celebra su 111° aniversario, y desde el municipio local se organizó una nueva edición del Concurso de la Mejor Empanada, una propuesta que busca poner en valor una preparación tradicional y convocar a vecinos y vecinas mayores de 18 años a participar de una competencia gastronómica con distintas instancias de evaluación.

La primera etapa se desarrollará el 19 y 20 de octubre en el Centro de Visitantes. Las personas participantes deberán cumplir con las bases y condiciones establecidas, entre ellas, la elaboración de una masa casera, carne cortada a cuchillo y repulgue realizado a mano.

La subsecretaria de Turismo de Aluminé, Solciré Luengo, indicó que se deberán cumplir una serie de condiciones para que la competencia sea justa.

Durante estas jornadas, quienes participen deberán presentar siete empanadas, que serán evaluadas por un jurado de manera anónima. "Las empanadas se degustan a ciegas. El jurado solo ve el producto sin saber quién lo hizo, de esa manera se procura que la evaluación sea lo más neutral posible", señaló.

De esta instancia surgirán las tres propuestas que obtengan los puntajes más altos para acceder a la final.

La final, los premios y las inscripciones

La definición tendrá lugar el viernes 24 de octubre en el predio del Polideportivo Municipal, durante los festejos por el aniversario de la localidad. Las tres personas finalistas deberán elaborar sus empanadas en vivo, mostrando el proceso de preparación ante el público y el jurado.

“La final es una instancia distinta, porque la gente puede presenciar todo el proceso, desde la elaboración de la masa hasta la preparación de la empanada”, destacó la funcionaria.

El jurado estará integrado por referentes de distintos ámbitos y se prevé la participación de la ganadora de la edición anterior, Darma Melo, reconocida como la “madrina de la empanada”, además de representantes del ámbito público y gastronómico.

La competencia contempla premios de 1.500.000 pesos para el primer puesto, 750.000 pesos para el segundo y 500.000 pesos para el tercero, junto con delantal y cofia para cada una de las personas ganadoras.

La inscripción estará abierta hasta el 14 de octubre de 2026 a las 23.59 y podrán participar personas mayores de 18 años con una residencia mínima de cinco años en Aluminé o parajes aledaños. Las bases y condiciones se encuentran disponibles en el siguiente formulario de inscripción: https://me-l.co/7guacig9

Las personas interesadas en obtener más información pueden acceder al Instagram: @turismo_alumine