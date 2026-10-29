El ambiente primaveral se consolida con calor en el Alto Valle y jornadas agradables en la Cordillera

La jornada de este jueves estará dominada por el tiempo bueno y seco en los valles y mesetas, mientras que en la región cordillerana las temperaturas se mantendrán sumamente templadas y con baja probabilidad de precipitaciones. Las condiciones generales apuntan a una tarde calurosa en el este provincial y jornadas muy agradables hacia el centro y sudoeste.

Neuquén Capital: sol radiante y máxima de verano

En la capital neuquina y zonas aledañas del Alto Valle, se espera un día a pleno sol con paulatino incremento de la cobertura nubosa hacia la noche. La temperatura registrará una mínima de 12°C durante las primeras horas de la mañana y alcanzará una máxima de 29°C durante la tarde. El viento soplará desde el sector noreste a velocidades moderadas de entre 15 y 20 km/h, manteniendo un clima muy cálido y agradable.

Zapala: templado y con brisas desde el oeste

Para la ciudad del centro provincial, la jornada se presentará con cielo despejado a parcialmente nublado. Los registros térmicos marcarán una mínima de 8°C y una máxima que rozará los 23°C. Los vientos se mantendrán leves a moderados con ráfagas suaves del sector oeste hacia el atardecer, sin alertas por ráfagas intensas.

Chos Malal: clima agradable y sol en el norte neuquino

En el norte de la provincia, Chos Malal mantendrá condiciones estables y tiempo muy agradable. Se prevé una mínima de 9°C y una máxima que llegará a los 24°C. El cielo lucirá ligeramente nublado con vientos calmos, consolidando un ambiente primaveral ideal.

San Martín de los Andes: jornada templada en la montaña

La cordillera del sur neuquino experimentará una jornada con muy buenas condiciones meteorológicas. En San Martín de los Andes se anticipa un día con sol entre nubes intermitentes, una mínima de 4°C y una máxima de 19°C. No se esperan lluvias significativas para el transcurso del día.

Villa La Angostura: tarde agradable y cielo parcialmente nublado

En la localidad lacustre, el clima acompañará con temperaturas en ascenso y ausencia de precipitaciones. Se pronostica una mínima de 5°C en las primeras horas y una máxima que ascenderá hasta los 20°C. El viento se mantendrá leve con una intensidad promedio de 11 km/h desde el sector oeste.