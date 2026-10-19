La es una de las épocas más agradables para recorrer Villa La Angostura. Con temperaturas más templadas y días más largos, vecinos y visitantes encuentran diverdad opciones para caminar al aire libre. Estos recorridos permiten conocer algunos de los paisajes más característicos de la localidad sin necesidad de emprender largas travesías.

Bahía Mansa y Bahía Brava

Es uno de los paseos más clásicos de Villa La Angostura. El recorrido conecta dos sectores muy distintos del lago Nahuel Huapi: la tranquilidad de Bahía Mansa y las aguas más agitadas de Bahía Brava.

Los senderos y caminos son cortos, accesibles y ofrecen varios puntos para detenerse a contemplar el paisaje.

Mirador Belvedere

Se trata de una de las caminatas más populares de la localidad. Si bien presenta una subida moderada, puede realizarse sin experiencia previa en trekking.

La recompensa llega al final del recorrido, con vistas abiertas hacia el lago Correntoso y las montañas que rodean la zona.

Camino al río Bonito

Esta alternativa permite internarse en el bosque patagónico y disfrutar de un entorno natural mucho más tranquilo.

Durante la primavera el recorrido gana atractivo por los nuevos brotes de la vegetación y la mayor actividad de aves que habitan el área.

Paseo por Puerto Manzano

La zona de Puerto Manzano ofrece varios caminos y recorridos cortos que permiten caminar junto al lago y disfrutar de algunos de los paisajes más fotografiados de Villa La Angostura.

Es una propuesta ideal para quienes buscan una salida relajada, con poco desnivel y numerosos puntos panorámicos.

Primer tramo del Bosque de Arrayanes

Aunque completar todo el recorrido demanda más tiempo y esfuerzo, los primeros sectores del sendero permiten realizar una caminata breve rodeada de vegetación nativa.

El bosque, reconocido por sus característicos árboles de corteza color canela, es uno de los ambientes naturales más emblemáticos de la región.

Antes de salir

Desde los organismos turísticos y ambientales recomiendan consultar el estado de los caminos y senderos habilitados, llevar agua, utilizar calzado cómodo y respetar las indicaciones de conservación vigentes dentro de las áreas protegidas.