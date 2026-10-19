La primavera no sólo se nota en las temperaturas más agradables, también cambia el aspecto de los bosques de la cordillera. En Villa La Angostura y otros puntos del Parque Nacional Nahuel Huapi, varias especies nativas comienzan una nueva etapa de crecimiento y le dan otro color al paisaje.

A medida que avanza la temporada primaveral, los bosques patagónicos empiezan a mostrar cambios que durante el invierno pasan desapercibidos. Aparecen nuevos brotes, crecen las hojas y aumenta la actividad de aves e insectos.

Según información de la Administración de Parques Nacionales, los bosques andino-patagónicos están formados por distintas especies nativas adaptadas a las condiciones de la cordillera, cada una con características propias.​

https://nahuelhuapi.gov.ar/bosque-y-matorral-nire/

Los árboles más representativos

Uno de los más conocidos es el coihue, que forma extensos bosques en gran parte de la región. También aparece el ciprés de la cordillera, una especie característica de sectores más secos.

Otro árbol muy presente es el ñire, que puede encontrarse tanto en áreas boscosas como en espacios más abiertos. A ellos se suma el radal, habitual en distintos sectores del norte de la Patagonia.

Entre los más fotografiados está el arrayán, reconocido por su corteza color canela. En la Península de Quetrihué, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, se encuentra uno de los bosques de arrayanes más conocidos del país.

Parque Nacional Arrayanes

Una buena época para recorrer los senderos

Desde Parques Nacionales recuerdan que la primavera es una de las mejores épocas para realizar caminatas y recorridos al aire libre, ya que las condiciones suelen ser más agradables que durante el invierno. Senderos, miradores y áreas recreativas permiten observar de cerca estos cambios sin necesidad de realizar grandes travesías.

A diferencia de otras épocas del año, la primavera muestra transformaciones constantes. Lo que hoy son pequeños brotes, en pocas semanas se convierte en un bosque mucho más verde y activo.