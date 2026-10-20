Añelo festejó sus 111 años con anuncios de inversiones en salud, educación y servicios

Añelo celebró su 111° aniversario con anuncios de obras, entrega de equipamiento y nuevas inversiones destinadas a acompañar el crecimiento de una localidad que ocupa un lugar central en el desarrollo energético de Neuquén. Durante el acto, el ministro de Salud, Martín Regueiro representó al Ejecutivo y destacó que el Presupuesto provincial 2027 contempla 15 obras para la comunidad y remarcó la necesidad de que el crecimiento de Vaca Muerta se traduzca en mejores condiciones de vida para sus habitantes.

“Vaca Muerta no es solo Vaca Muerta, sino que es Neuquén. Y en Neuquén está lo que permite hacer que Vaca Muerta sea lo que es”, expresó el funcionario, al reconocer el trabajo de las personas que sostienen la actividad productiva y la importancia de acompañar ese desarrollo con infraestructura y servicios.

Entre las obras mencionadas se encuentran la planta de tratamiento de líquidos cloacales, la Escuela Primaria N° 368, un nuevo jardín de infantes y un nuevo CPEM. También se planteó avanzar con un centro de salud para el sector de La Meseta, además de iniciativas vinculadas con el acceso a los servicios, el transporte y la seguridad.

“Porque la localidad se lo merece y lo necesita. La escuela primaria Nº 368, está en el presupuesto 2027, al igual que la obra pluvioaluvional y la planta de tratamiento de líquidos cloacales”, señaló.

Regueiro indicó que estas inversiones apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar una expansión urbana que requiere planificación. En ese sentido, destacó la necesidad de avanzar con servicios esenciales como el agua potable, el gas y las cloacas.

Uno de los puntos destacados de las declaraciones del ministro fue la extensión de la red de gas que permitió que 700 familias de Añelo accedieran al servicio, en una localidad ubicada en el corazón de Vaca Muerta, desde donde se produce gas que llega a mercados internacionales. “Añelo producía gas para toda Latinoamérica y había 700 familias que no tenían gas. Con articulación entre la provincia y el municipio, se resolvió”, expresó Regueiro.

El funcionario reconoció que todavía quedan necesidades por atender, pero sostuvo que es necesario continuar avanzando con obras de gas, agua y cloacas para que la expansión de la actividad energética también represente mejores condiciones de vida para la población.

En materia sanitaria, el ministro destacó además la entrega de dos camionetas 4x4 destinadas al hospital local, que permitirán mejorar el traslado de pacientes y facilitar la llegada de los equipos de salud a los sectores rurales y a las familias que viven alejadas del centro urbano.

Regueiro también mencionó los proyectos educativos incluidos en la planificación provincial y la importancia de generar oportunidades para que los jóvenes puedan formarse y desarrollar su vida en Añelo. En ese sentido, recordó el alcance de las becas Gregorio Álvarez y la necesidad de acompañar el crecimiento de la localidad con infraestructura y servicios acordes a su población.

Por su parte, el intendente Fernando Banderet puso el acento en la responsabilidad de transformar los recursos públicos en mejoras concretas para la comunidad y sostuvo que el valor de una obra no se mide solamente por su costo o dimensión, sino por el impacto que tiene en la vida cotidiana.

“Las obras no tienen sentido solamente por la cantidad de metros construidos o por la plata invertida, tienen sentido cuando le dan dignidad a nuestros vecinos. Y ese tiene que ser el objetivo de cada peso que administramos, porque la plata del municipio no es del intendente, es de los vecinos de Añelo, y tiene que volver a ellos en obras, servicios y mejores oportunidades”, afirmó.

En materia deportiva, destacó el papel de los clubes como espacios de contención, encuentro y formación. Sostuvo que el acompañamiento a las instituciones debe traducirse no solo en infraestructura, sino también en oportunidades para que niños, adolescentes y jóvenes participen de actividades deportivas. “Cada joven que encuentra su lugar en un club es una razón más para seguir invirtiendo en deporte”, señaló.

Banderet destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para mejorar la atención sanitaria y explicó que las dos camionetas destinadas al hospital permitirán ampliar la cobertura territorial. “Estas camionetas van a permitir mejorar el traslado de pacientes y también que los equipos de salud puedan llegar a los distintos sectores rurales, acercando la atención a nuestros puesteros y a sus familias”, sostuvo.

Durante el acto también se concretó la firma de la adjudicación de la licitación para construir un nuevo polideportivo en La Meseta, una obra destinada a ampliar la infraestructura deportiva de la localidad. La iniciativa se vincula con el objetivo de acompañar el crecimiento urbano de Añelo y generar nuevos espacios para la práctica deportiva, la recreación y el encuentro comunitario.

La celebración incluyó además la entrega de certificados a beneficiarios de créditos del programa de Fomento al Emprendimiento Local, orientado a acompañar el desarrollo productivo de Añelo. Los créditos alcanzaron a iniciativas de huerta familiar, producción caprina, producción avícola, cría de peces, ganadería porcina y producción frutícola.

Más vehículos para salud, seguridad y servicios municipales

Como parte de las actividades por el aniversario, se entregaron vehículos destinados a diferentes áreas para mejorar la prestación de servicios, la atención sanitaria, la seguridad y el traslado de vecinos.

El detalle de las unidades entregadas incluyó: para el Hospital de Añelo Dr. Artemio Rubén Bautista, dos camionetas pickup 4x4, doble cabina, cero kilómetro; para la Comisaría 10ª, una camioneta pickup 4x4, cero kilómetro; para la dirección de Saneamiento, un camión desobstructor para realizar tareas con agua a alta presión y mantener operativos los sistemas cloacales; y para la dirección de Adultos Mayores, un minibús con capacidad para 16 pasajeros más el conductor.

Además, para la dirección de Obras y Servicios de La Meseta, se entregaron dos camionetas pickup cero kilómetro para el traslado de personal y materiales; para la dirección de Cultura, una camioneta pickup 4x4, doble cabina; para la dirección de Juventud, una unidad cero kilómetro; para la secretaría de Inspección, una camioneta pickup cero kilómetro; para la división de Parquización, una camioneta pickup 4x4 cero kilómetro; y para la dirección de Deportes, cuatro minibuses con capacidad para 16 pasajeros más el conductor, destinados al traslado seguro y gratuito de niños, adolescentes y jóvenes que participan en competencias deportivas.

También participaron de las actividades el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el Jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez; autoridades provinciales y municipales, trabajadores, representantes de instituciones y vecinos de la localidad.