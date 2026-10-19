Añelo vivió una multitudinaria quinta edición de la Fiesta Provincial de los Productores

Este fin de semana, Añelo fue escenario de la quinta edición de la Fiesta Provincial de los Productores, una celebración que reunió a un importante marco de público y que continúa creciendo en convocatoria y proyección dentro del calendario festivo de Neuquén.

Durante tres jornadas, la música, las tradiciones, la producción y las expresiones culturales se combinaron en una propuesta que tuvo como protagonistas tanto a artistas nacionales como a talentos locales, productores y representantes de la comunidad.

El viernes y el sábado, la apertura del escenario estuvo a cargo de los talleres municipales, con presentaciones de danza, folklore y un amplio despliegue de niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Una muestra de la participación comunitaria y del trabajo cultural que se desarrolla durante todo el año en la localidad.

Luego llegó el turno de una grilla artística que convocó a figuras de alcance nacional, entre ellas Ke Personajes, Las Pastillas del Abuelo, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Indio Lucio Rojas y Soledad Pastorutti.

Una de las presentaciones más destacadas fue la de La Sole, quien, con boina y poncho, hizo cantar y emocionar al público. Durante su visita, el intendente Fernando Banderet le entregó un poncho añelense, confeccionado por tejedoras de la zona, como símbolo de identidad y como una manera de acercarle a la artista un pedacito de esta tierra neuquina.

La música campera y las raíces folklóricas también tuvieron su espacio con la participación de artistas locales, reafirmando el lugar de las tradiciones en una fiesta que busca poner en valor la historia y la cultura de la región.

Una fiesta que celebra la producción y el trabajo de la tierra

El sábado por la mañana se realizó la Expo Productores, un espacio destinado a visibilizar distintas iniciativas vinculadas con el aprovechamiento de la tierra, la cría de animales y el desarrollo de huertas.

Los stands permitieron conocer experiencias, compartir saberes y acercarse a diferentes propuestas productivas. Además, se entregaron plantines, semillas y tierra fértil, en una iniciativa que promovió el vínculo con la producción, cría de animales y el cultivo.

La jornada tuvo también una visita inesperada: Tomás Zacarías, joven y reconocido artista de la música chamamecera, llegó de sorpresa y compartió su música con los productores. Con su acordeón, invitó al baile y aportó un momento de alegría y encuentro.

En el marco del Día de la Madre, también se entregaron presentes y se realizó un espectáculo de fuegos artificiales insonoros, una propuesta que permitió sumar un momento especial a la celebración.

Tradición, destrezas criollas y grandes sorteos

El domingo, la fiesta continuó con la inauguración del campo de jineteadas y destrezas criollas, una propuesta que reunió a los amantes de las tradiciones gauchas y las expresiones camperas. La jornada contó con la animación de Milton Pino y la participación de reconocidos payadores.

A lo largo del evento también se realizaron sorteos con la compra de un bono, que incluyeron dos automóviles, dos casas y una camioneta 4x4, sumando otro atractivo para quienes se acercaron a disfrutar de las actividades.



Y entre los participantes de la expo productores se sorteó una vaquillona.

La organización del predio fue otro de los aspectos destacados por el público. Los espacios parquizados y la distribución de los sectores favorecieron la circulación, mientras que el corredor gastronómico acompañó el recorrido de los visitantes, integrándose a la propuesta general.

Una celebración que crece junto a Añelo

Identidad, tradiciones, producción, baile y música fueron parte de una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Productores, una celebración que refleja el entramado cultural y productivo de Añelo.

En una localidad atravesada por el desarrollo de Vaca Muerta, la fiesta propone también una oportunidad para reconocer a quienes trabajan la tierra, producen, crían animales, sostienen saberes y mantienen vivas las costumbres de la región.

Con una convocatoria destacada y una programación que integró espectáculos, participación comunitaria, producción y destrezas criollas, Añelo volvió a celebrar sus raíces y a proyectar una fiesta que crece año a año.