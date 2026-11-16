Aprobaron la cesión de cinco áreas hidrocarburíferas para el proyecto Argentina LNG

Mediante los decretos N.º 1861/2026, 1862/2026 y 1863/2026, el Gobierno de Neuquén autorizó la cesión a UPCO ARLNG I S.A.U. del 100% de la participación de YPF en las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos de las áreas Las Tacanas I y II, Aguada Villanueva Norte y Meseta Buena Esperanza I y II. Las cinco áreas estarán destinadas al abastecimiento de gas natural para el proyecto de exportación de GNL Argentina LNG.

El Acta Acuerdo GNL, aprobada por la Ley 3566, previó expresamente la cesión de estas concesiones a sociedades que se inscriban como Vehículo de Proyecto Único en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Una vez perfeccionada la cesión, UPCO reemplazará íntegramente a YPF en ese acuerdo y asumirá los derechos y obligaciones allí previstos. De esta forma, se mantienen sin cambios los compromisos acordados con la Provincia: una inversión total de 525,42 millones de dólares y la perforación de 38 pozos horizontales en las cinco áreas.

A requerimiento de la Subsecretaría de Hidrocarburos -que la exigió como condición previa para autorizar las cesiones- YPF presentó una garantía de asistencia financiera a UPCO. En consecuencia, los decretos establecen que YPF queda obligada a garantizar a UPCO la asistencia financiera necesaria para cumplir sus obligaciones como concesionaria, hasta 50 millones de dólares para el conjunto de las tres cesiones. Para las eventuales obligaciones de remediación y reparación de daños ambientales, esa garantía no tiene límite de monto. YPF, además, continuará como operadora de las cinco áreas.

Las cinco concesiones habían sido otorgadas a YPF este año, luego de que la compañía consolidara el 100% de las áreas mediante un intercambio de activos con Pluspetrol.

De esta manera, se ratifica el desarrollo de Vaca Muerta, en ese caso, con vistas a uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a la producción y exportación de gas a mercados de ultramar, con el consiguiente aporte de divisas para la provincia y el país.

Aguada Villanueva Norte

Con una superficie de 47,8 kilómetros cuadrados, el área cuenta con un plan piloto que contempla la perforación, terminación y puesta en producción de dos pozos horizontales, con ramas laterales de 2.000 metros y 33 etapas de fractura.

La inversión comprometida asciende a 29,04 millones de dólares en un plazo de cinco años. Además, se reconocen dos pozos horizontales que ya se encuentran en producción como inversión preexistente vinculada a la actividad exploratoria.

Meseta Buena Esperanza I y II

Meseta Buena Esperanza I comprende una superficie de 205,95 kilómetros cuadrados y cuenta con un plan piloto de 12 pozos horizontales, con una inversión prevista de 160,94 millones de dólares.

Por su parte, Meseta Buena Esperanza II abarca 97,76 kilómetros cuadrados y contempla la perforación de seis pozos horizontales, con una inversión de 87,61 millones de dólares.

En conjunto, ambas áreas reúnen compromisos de inversión por 248,53 millones de dólares.

Las Tacanas I y II

Los planes piloto de Las Tacanas I y II contemplan la perforación de 18 pozos horizontales, con inversiones que alcanzan los 247,83 millones de dólares.

Las Tacanas I, con una superficie de 86 kilómetros cuadrados, prevé la perforación de ocho pozos horizontales y una inversión de 110,36 millones de dólares. En tanto, Las Tacanas II abarca 236 kilómetros cuadrados y contempla diez pozos, con una inversión de 137,47 millones de dólares.





