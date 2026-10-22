PCR, empresa con más de 100 años de trayectoria en el país especializada en Cemento, Energías Renovables y Oil & Gas, fue adjudicada con tres nuevas áreas de exploración en la provincia de Neuquén: Águila Mora Noreste, La Tropilla I y Santo Domingo II, en el marco de la Ronda 1/2026 del Plan Exploratorio Neuquén, impulsado por Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP).

La firma de la adjudicación llevada adelante por el Directorio de la empresa GyP, incluye el compromiso de PCR de USD 55,6 millones en inversiones exploratorias y USD 71,5 millones en bonos de acceso, lo que representa una apuesta significativa para la exploración y potencial desarrollo no convencional por parte de la empresa en la provincia de Neuquén.

El programa de trabajo contempla la perforación de un pozo horizontal en cada área, con ramas laterales de 1.500 metros y sus correspondientes etapas de fractura.

Esta adjudicación, se enmarca en la estrategia de PCR de continuar desarrollando el negocio de Petróleo y Gas y constituye un hito clave en el proceso de expansión de la compañía desembarcando en la provincia de Neuquén y especialmente en la cuenca no convencional de Vaca Muerta.

PCR es una empresa de capitales argentinos con más de 100 años de trayectoria en el país, especializada en petróleo & gas, energías renovables y cemento. Es la compañía privada más antigua de la industria petrolera argentina, el principal fabricante de cemento en la región patagónica, y uno de los líderes en la generación de energía renovable, operando actualmente cuatro complejos de parques eólicos con una potencia total de 582 MW ubicados en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis.

En su división cemento, la compañía cuenta con 2 plantas de producción de cemento en Comodoro Rivadavia, Chubut y Pico Truncado, Santa Cruz con una capacidad instalada de 800 mil toneladas por año.

Finalmente, en su división de petróleo y gas registra operaciones en la Argentina en las provincias de La Pampa y Mendoza y cuenta con seis áreas de exploración y explotación en Ecuador con una producción total neta de 21000 barriles equivalente de petróleo por día. Desde 2022 también se encuentra desarrollando proyectos de inversión en energía en Estados Unidos