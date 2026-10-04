La apuesta de Neuquén para Vaca Muerta: bitrenes para llevar más carga y optimizar la logística

Neuquén realizará una prueba piloto de bitrenes durante seis meses en un corredor estratégico vinculado al desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de ese tipo de vehículos y su potencial para optimizar el transporte de cargas. Se desarrollará sobre la Ruta 17, en el tramo comprendido entre Plaza Huincul y Añelo, y continuará por las rutas 7 y 17 hasta el sector donde se encuentra el depósito de arenas.

El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, José Dutsch, explicó que la prueba fue solicitada por la Cámara de Productores de la zona de Vaca Muerta y permitirá analizar en condiciones reales el comportamiento de los bitrenes sobre el corredor.

Mediante esta prueba se evaluarán dos configuraciones de vehículos. Una tendrá una longitud aproximada de 22 metros y una capacidad de hasta 60 toneladas, mientras que la otra alcanzará unos 31 metros y podrá transportar hasta 75 toneladas de peso.

Detalló que, a diferencia de un camión convencional, los bitrenes incorporan una mayor cantidad de ejes y semirremolques, lo que permite distribuir la carga sobre una mayor cantidad de puntos de apoyo. De esta manera, la carga por eje se mantiene dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente.

“Lo que nosotros queremos probar es cómo funcionan”, dijo Dutsch, y señaló que durante la prueba se realizarán pruebas de carga y controles para verificar que los vehículos circulen dentro de los pesos autorizados.

También se analizará el comportamiento de los bitrenes en distintos sectores del corredor, especialmente en rotondas y puntos que requieren maniobras de giro.

Estos vehículos cuentan con un sistema de articulación diseñado para facilitar su circulación y permitir que el segundo acoplado acompañe el movimiento del conjunto.

Al cabo de esos seis meses se busca determinar qué configuración resulta más adecuada para las características del corredor y, a partir de los resultados obtenidos, evaluar la eventual habilitación del uso de bitrenes en los tramos correspondientes.

Más capacidad de transporte con controles de carga

La incorporación de bitrenes busca evaluar una alternativa que permita trasladar una mayor cantidad de carga utilizando menos unidades de transporte.

Actualmente, un camión convencional puede transportar, según las condiciones establecidas por la normativa vigente, volúmenes de carga significativamente menores a los previstos para los bitrenes que serán evaluados durante la prueba.

Dutsch destacó que el objetivo es analizar esta alternativa teniendo en cuenta tanto las necesidades del transporte asociado a Vaca Muerta como las condiciones de la infraestructura vial.

En este sentido, remarcó que el aumento de la capacidad de carga debe estar acompañado por controles que garanticen el cumplimiento de los pesos máximos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito.

La prueba se realizará bajo supervisión de la Dirección Provincial de Vialidad y permitirá obtener información técnica para definir futuras decisiones sobre la circulación de este tipo de vehículos en la provincia.

Nuevos corredores en evaluación

El presidente de Vialidad Neuquén se mostró expectante por los resultados obtenidos sobre la Ruta 17 ya que podrían ser un antecedente para analizar nuevos corredores de bitrenes vinculados a otras actividades productivas. Mencionó que analizan, por ejemplo, la posibilidad de establecer un corredor entre Picún Leufú y la Zona Franca de Zapala para el transporte de alfalfa, una actividad que registra un importante desarrollo productivo en la región del Limay.