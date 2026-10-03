Neuquén apuesta a un financiamiento sin intereses para sostener el crecimiento de Vaca Muerta

Neuquén avanzó con un mecanismo financiero que le permitirá contar con hasta US$177,6 millones sin pagar intereses para desarrollar obras en las principales rutas que atraviesan el área de influencia de Vaca Muerta.

El esquema fue acordado con 15 empresas del sector hidrocarburífero, que adelantarán recursos destinados a obras sobre las rutas provinciales 7, 8 y 51. La Provincia será la encargada de administrar los fondos y ejecutar los trabajos.

La devolución del dinero comenzará después de 30 meses y no contemplará intereses. Esa condición permite describir al acuerdo como una modalidad de financiamiento a tasa cero, aunque jurídicamente no se trate de un crédito convencional.

El mecanismo se basa en el adelanto de regalías y cánones que las empresas deberían recibir posteriormente. De esta forma, los recursos que ingresarían en el futuro son utilizados actualmente para financiar infraestructura considerada necesaria para sostener el crecimiento de la actividad.

El monto inicial previsto asciende a US$154,5 millones, pero el acuerdo habilita una ampliación de hasta un 15%. Con esa incorporación, el financiamiento disponible podría alcanzar un máximo de US$177,675 millones.

Las obras tienen como objetivo mejorar los accesos a Añelo, generar corredores alternativos y reducir la congestión vinculada con el crecimiento de la producción. El desarrollo de Vaca Muerta incrementó la demanda de infraestructura y motivó la búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento.