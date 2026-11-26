Alejandro Kuryluk, referente de las carreras de montaña de Villa la Angostura, y Claudia Namuncurá, presidenta del Concejo Deliberante de Plottier, se incorporan a Arriba Neuquén y formarán parte de la lista de candidatos a diputados provinciales para las elecciones del domingo 14 de febrero de 2027.

Las incorporaciones amplían la presencia territorial del espacio y suman experiencias provenientes del deporte y del ámbito legislativo municipal.

Con representantes de Villa la Angostura y Plottier, Arriba Neuquén continúa conformando su propuesta para los próximos comicios provinciales.

Kuryluk es reconocido por su vinculación con las carreras de montaña, una actividad que reúne a deportistas, organizadores y prestadores turísticos, y que tiene una fuerte presencia en la región cordillerana. Su incorporación suma al espacio una mirada ligada al deporte y a la realidad de su comunidad.

Por su parte, Namuncurá aporta su experiencia en el Concejo Deliberante de Plottier y su conocimiento de las demandas locales. Su participación incorpora una perspectiva vinculada al trabajo legislativo y a los desafíos que atraviesan las ciudades en crecimiento.

De esta manera, Arriba Neuquén avanza en la conformación del equipo con el que buscará representación en la Legislatura, de cara a las elecciones de febrero de 2027.











