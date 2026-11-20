El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, y el jefe comunal de Cutral Co, Ramón Rioseco, acordaron una estrategia de acompañamiento electoral para los comicios provinciales y municipales del 14 de febrero de 2027. El entendimiento establece que Primero Neuquén, el partido creado por Gaido, respaldará al Frente y la Participación Neuquina, que conduce Rioseco, mediante una colectora y candidatos propios en Cutral Co.

El acuerdo fue presentado este viernes en un acto realizado en el Neuquén Tower Hotel. Según anunciaron ambos dirigentes, la modalidad de acompañamiento también se replicará en otras ciudades, con el objetivo de articular las propuestas electorales de los dos espacios políticos.

La alianza se incorpora a un esquema de acuerdos que ya tiene como protagonista al gobernador Rolando Figueroa. Recientemente, el mandatario provincial y Rioseco acordaron que el dirigente de Cutral Co acompañará a La Neuquinidad, mientras que en esa ciudad el espacio político de Figueroa respaldará al Frente y la Participación Neuquina.

Cómo funcionará el acuerdo entre Gaido y Rioseco

La estrategia contempla que Primero Neuquén participe como colectora del espacio que lidera Rioseco, con candidatos propios en Cutral Co. La intención es ampliar ese mecanismo a otras localidades y consolidar una articulación electoral entre ambos sectores.

Gaido explicó el alcance del entendimiento: “En el caso de la participación de Primero Neuquén, específicamente Cutral Co, nosotros vamos a acompañar a Ramón con una colectora y con candidatos de primera”.

Por su parte, Rioseco definió el compromiso como un acuerdo de acompañamiento entre los dos espacios en distintas localidades. “El acuerdo se trata de eso, de acompañarnos como colectoras en cada una de las ciudades y hacer que Neuquén sea mucho más grande, acompañando a toda la provincia”, expresó.

Teresa Rioseco, Mariano Gaido y Ramón Rioseco, este viernes en el Neuquén Tower Hotel de la capital provincial - Foto: Gentileza

Gaido vinculó la alianza con la gestión y la defensa de Neuquén

Durante el encuentro, el intendente capitalino planteó que el entendimiento no se limita a una estrategia electoral, sino que también expresa una coincidencia sobre el modelo de administración y desarrollo de las ciudades.

Gaido destacó las gestiones municipales de Neuquén y Cutral Co y sostuvo que ambas tienen administraciones eficientes, con cuentas ordenadas y una actividad permanente.

Sin embargo, remarcó que el equilibrio administrativo debe traducirse en resultados concretos para los vecinos. Entre las políticas que mencionó se encuentran los loteos, la extensión de los servicios públicos, las cuadras de asfalto, los desarrollos de parking, los solares, los polos tecnológicos y los parques industriales.

También hizo referencia a las oportunidades económicas que genera el desarrollo energético y planteó la necesidad de que sus beneficios tengan como prioridad a los habitantes de la provincia.

Nosotros no respondemos a los gobiernos nacionales, nosotros respondemos a los vecinos y a los ciudadanos de Neuquén y tenemos como dice Ramón, una prioridad que es sostener y defender el proyecto y futuro de los neuquinos”, afirmó Gaido.

En ese marco, mencionó la planta general en el Parque Industrial de Neuquén y el trabajo conjunto con el gobernador Figueroa para aprovechar las oportunidades vinculadas con Vaca Muerta.

Rioseco pidió planificación para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

El intendente de Cutral Co puso el foco en el escenario económico que atraviesa Neuquén y en los desafíos que plantea el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

Rioseco destacó el perfil exportador de la provincia y sostuvo que los recursos generados por la producción petrolera deben convertirse en mejores condiciones de vida, infraestructura y planificación urbana.

En 2026 tenemos superávit fiscal y comercial gracias a la exportación de petróleo. Es un orgullo que los neuquinos lo hayamos conseguido, porque la Argentina está en crisis y, de no ser por esto, estaría hundida en una crisis de balanza de pagos”, manifestó.

También advirtió sobre la responsabilidad de los gobiernos locales frente a las perspectivas de crecimiento de la actividad energética y la necesidad de pensar el desarrollo urbano a largo plazo.

“Piensen esta ciudad en los próximos 50 años. Tiene que ser una gran ciudad. Es responsabilidad de los dirigentes que gobiernan, de los que quieren continuar y de los que quieren presentarse. No se puede tener una provincia exportadora, sin ciudades que la acompañen en ese crecimiento”, sostuvo.

En esa línea, planteó que los ingresos de la industria hidrocarburífera deben reflejarse en infraestructura, calidad de vida y planificación urbanística. Consideró que Neuquén capital está llamada a consolidarse como una referencia no solo de Vaca Muerta, sino también de la Patagonia.

Los antecedentes políticos de la alianza

El entendimiento entre Gaido y Rioseco tiene como antecedente otros acuerdos políticos que se fueron configurando en Neuquén.

En 2024, Gaido y Figueroa habían establecido un compromiso para defender los recursos provinciales, una articulación que, según se indicó durante el encuentro, continúa vigente.

A ese entendimiento se sumó recientemente el acuerdo entre Figueroa y Rioseco, que establece un acompañamiento cruzado entre La Neuquinidad y el Frente y la Participación Neuquina en Cutral Co.

La nueva alianza entre los intendentes agrega a Primero Neuquén a ese esquema de articulaciones y abre una etapa de coordinación electoral entre distintos espacios con presencia territorial en la provincia. De cara al 14 de febrero de 2027, resta conocer cómo se instrumentarán las colectoras en las distintas localidades, qué candidaturas presentará cada sector y hasta dónde llegará el armado conjunto.