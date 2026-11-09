Arroyito busca convertirse en comisión de fomento: cuáles son los argumentos

Carlos Parsons, abogado y vecino de Senillosa, estuvo en los estudios de AM550 y habló con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550. En su exposición, realizó una propuesta para que Arroyito, una pequeña comunidad situada a pocos kilómetros de la ciudad neuquina, se convierta en comisión de fomento con el objetivo de que se atiendan las necesidades de los 520 habitantes que tiene el lugar según el Censo 2022.

“Separar es por una cuestión de crecimiento que debe tener Arroyito y no está teniendo. Depende de Senillosa a través de un delegado municipal, este recibe una partida de la provincia y esa va para Arroyito, pero es muy escasa en recursos”, comentó el vecino.

Además expresó: “Arroyito fue sede de trabajadores de la represa y de agua pesada. Hay algunos que no se pudieron ir y están ahí, la zona está venida a menos salvo lo que se hace a pulmón, por eso debe independizarse”, y manifestó que “tiene un delegado municipal que lleva reclamos a la Municipalidad y ahí ven que pueden hacer”.

Con respecto a los reclamos puntuales, Parsons afirmó que hace falta agua potable, cloacas, gas, un puesto sanitario y un destacamento policial.

“No es que se quiera municipalizar, sino que habría en Arroyito un comisionado con cuatro vocales que cobraría un sueldo y administraría los recursos del Gobierno provincial, es decir no dependería de Senillosa”, comentó Carlos Parsons.

Los argumentos en los que se basa el vecino de Senillosa tienen que ver con la reciente decisión del gobernador Rolando Figueroa para que Villa Meliquina se convierta en comisión de fomento.

De acuerdo a la Ley 299, el Ejecutivo puede crear una comisión de fomento en asentamientos de población estable, con firmes relaciones de vecindad y arraigo y que no alcance categoría municipal, requisitos que, según Parsons, cumpliría Arroyito.

El proyecto debe ser presentado por un diputado en la Legislatura provincial y, posteriormente, ser debatido, sin necesidad de que pase por el Ejecutivo.

“Arroyito viene muy castigada con un atraso de desarrollo urbano, la gente no merece eso, hay que darle esa identidad y la Constitución así lo dice”, comentó el abogado y sentenció: “Es el momento de un despegue de la comunidad y una reparación histórica”.

Finalmente concluyó: “Necesita un despegue económico y necesidades urgentes como cualquier vecino”.

El reclamo de Carlos Parsons es que Arroyito elija su propio comisionado que cobre un sueldo para que administre los recursos destinados a la comunidad enviados desde el Gobierno provincial, no desde el Ejecutivo de Senillosa.

La entrevista completa