Avanza la nueva Escuela 267 de Arroyito: tendrá capacidad para más de 200 alumnos

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Primaria número 267 en Arroyito registra un avance de obra del 18.70%, con una inversión prevista que supera los $3.627 millones y un plazo de ejecución de 12 meses.

Desde el Ministerio de Educación detallaron que esta construcción representa una infraestructura significativa para la comunidad, ya que brindará un espacio para prácticas educativas y áreas exteriores destinadas a recreación, eventos culturales y comunitarios. De acuerdo con la documentación de referencia de la obra, el edificio contará con una superficie proyectada de 931,11 metros cuadrados.

Esta obra es parte del plan de infraestructura educativa que implementó el gobernador Rolando Figueroa desde su asunción y que ha permitido avanzar en la construcción de más de 100.000 metros cuadrados de nuevos edificios escolares, para dar respuesta a varias comunidades educativas y erradicar las aulas que funcionan en tráilers.

El nuevo inmueble, que se levanta en el terreno próximo al lado norte de la Ruta 22, tendrá capacidad para recibir a más de 200 estudiantes. El diseño arquitectónico se desarrolla en forma lineal en sentido este-oeste, y dispone hacia el norte los espacios exteriores con veredas de circulación, portal de acceso, rampas, escaleras, playón recreativo e institucional, estacionamientos, mástiles, parquización, arbolado, bancos, luminarias y juegos, además de espacio para futuras ampliaciones.

En tanto que, en su interior, el edificio planificado en una sola planta constará de 4 aulas de grado, 1 aula multipropósito, 1 aula de Inicial -sumando así un total de 6 aulas-, biblioteca, dirección, vicedirección, secretaría, sala de docentes, Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina, depósitos, sanitarios generales y sanitarios infantiles, depósito de educación física y sala de máquinas. Además, está previsto que el equipamiento interior incluya muebles bajo mesada, estanterías y depósitos.

Entre otros detalles la escuela tendrá pisos de mosaico granítico, cielorrasos suspendidos de PVC y aberturas también de PVC con Doble Vidrio Hermético que contribuyen a la sustentabilidad y climatización. En este sentido también se instalarán paneles solares con sistema de energía fotovoltaica, inversor y baterías, calefacción por piso radiante y agua caliente mediante calderas murales.





